Señalan que hay entusiasmo y expectativas en los trabajadores del Hospital de Puerto Iguazú por el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19

Jorge Frowein, director de la Zona de Salud Norte Paraná, acompañó esta mañana el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus en el hospital de Puerto Iguazú como referente del Ministerio de Salud y dijo que vio con alegría “que la gente quiere vacunarse”.

Jorge Frowein – Santa María de las Misiones

El primer día de vacunación superó las expectativas de Frowein, quien comentó que notó el entusiasmo por parte del personal por recibir la vacuna. Si bien, el día de hoy se vacunaron exclusivamente trabajadores de los sectores de emergencias y terapia, los demás comprendieron que deberán esperar a la próxima semana.

Con relación a la situación epidemiológica de la zona norte, afirmó que la ocupación de camas no supera el 70 por ciento; sin embargo, manifestó: “Estamos preparados, pero no debemos darnos el lujo de sobrecargarnos porque no se trata de mirar solamente el número de camas sino también el personal; si miramos solamente el número de camas estamos actuando egoístamente”.

Por otra parte, se refirió a las festividades y recomendó a todos los sectores tener responsabilidad social, sobre todo a los que “deben dar el ejemplo”. Además realizó un llamado especial a los jóvenes al momento de reunirse en estas fiestas ya que a pesar de no ser el grupo de riesgo pueden contagiar a otras personas de su entorno que sí lo sean.

ZF-A