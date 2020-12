Maurice Closs, sobre el aborto legal: “Los misioneros están mayoritariamente en contra de esta ley”

El senador nacional por el Frente de Todos señaló que votará en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y manifestó que “están siendo sometidos a una visión impulsada desde el centro del país”. «Esto no es un cambio cultural, ni progresismo o una ampliación de derechos», enfatizó.

El senador nacional de Misiones por el Frente de Todos, Maurice Closs, confirmó este martes que votará en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y minimizó la iniciativa al señalar que es impulsada desde el centro del país, pero es rechazada en gran parte de las provincias del norte, “por lo que no es un cambio cultural, ni tampoco progresismo o una ampliación de derechos”, tal como sostienen quienes la acompañan.

En su exposición en el recinto donde en estos momentos se trata el proyecto tras la media sanción de Diputados, el actual vicepresidente primero de la Cámara Alta comenzó felicitando tanto “a los pañuelos celestes como verde” y pidió “no hablar desde los extremos”.

“En lo personal no me siento responsable de ninguna las muertes ocurridas después del 2018 por haber votado en contra y no hago responsable de ningún asesinato o homicidio a quien tenga el pañuelo verde”, dijo.

Luego, acompañó las palabras del también senador de la Tierra Colorada pero por Juntos por el Cambio, Humberto Schiavoni, quien en su oratoria minutos antes había pedido “no partidizar el debate”. “Por eso se dan casos donde un senador de una provincia de un partido político (Schiavoni acompañará el texto) y yo de otro color político y de la misma provincia voto en otro sentido”, ejemplificó.

Closs criticó en primer lugar que el Senado “no cumpla su rol de revisión”, al hacer reverencia a algunas modificaciones menores que podría tener la iniciativa, pero que serían corregidas al momento de reglamentar la ley o por veto para evitar que vuelva a diputados. Al iniciar la sesión, la miembro informante por el dictamen a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Norma Durango, anunció cambios en la redacción de dos artículos, lo que podría garantizar la aprobación del proyecto.

Posteriormente, indicó que iba a hablar sobre “lo que se denomina un cambio cultural, avance social o de ampliación de derechos” y afirmó que “están siendo sometidos a una visión que suena fuerte desde el centro del país”, pero que no se replica en otras provincias.

“Si me tengo que guiar por lo que pasa en Misiones, el rechazo a esta ley es ampliamente mayoritario y creo que lo mismo ocurre en otras provincias, en especial en el norte argentino. No es que seamos mejores ni peores, pero es nuestra idiosincrasia. La presencia de otras religiones hacen que los misioneros estén contra de esta ley y no tengo dudas de eso”, sostuvo.

“Esta ley no es una ampliación de derecho o progresismo. No lo es en el país profundo como en el caso de la provincia de Misiones”, añadió.

Maurice Closs en 2018 también votó en contra del proyecto

Seguidamente, aseveró que la gente que está en la calle “no representa la opinión de la mayoría” y señaló que la “única forma de ‘ contar los porotos’ es con un plebiscito”

“Lo que están a favor no son la posición mayoritaria”, recalcó.

Por último, y al igual que en 2018, el exgobernador de Misiones alegó que el proyecto avanza sobre competencias provinciales al ser planteada como de orden público y de obligatorio cumplimiento por los 24 distritos.

“Las leyes de orden público son las que tienen amplio consenso, pero en este caso la situación es distinta porque no hay unanimidad en las provincias…Las que deben decidir sus políticas son las provincias y ni siquiera somos federales en esta cuestión. Se van a tener que hacer cargo de una ley con la que no están de acuerdo”, apuntó.

Closs reconoció que “hay un negocio de la clandestinidad” con el aborto, pero sostuvo que los médicos en la salud pública “no están en el mismo”, sino que es llevado a cabo por lo que “han hecho de la medicina un negocio”.

“No creo que sea una ley de orden público ni que se encamine a salvar más vidas”, destacó antes de ratificar su voto en contra.

Los principales puntos del proyecto

•Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

•La iniciativa cumple los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos

•El aborto se permitirá hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.

•Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación, o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

•En el caso de menores de 13 años se requiere un consentimiento informado y la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representante legal.

•Para adolescentes de entre 13 y 16 años, deberá tener un acompañante o «referente afectivo».

•Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

•Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.

– El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.

– En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo deberá disponer la derivación a otra institución.

– El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente.

– Se deberá mantener la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas que recurran a las instituciones para pedir un aborto.

– En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescente, se deberá denunciar este delito.

