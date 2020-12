Seguridad Acuática atribuye la presencia de palometas en las aguas del Paraná a las altas temperaturas y brindó recomendaciones a los bañistas

Aumentó el número de heridos por palometas en el río Paraná y especialistas en seguridad acuática señalan que se debe a las altas temperaturas y a la repentina disminución del agua en los ríos. Esto altera a las palometas y en defensa propia atacan repentinamente.

Franco Bacigalupi – Misiones Online

Franco Bacigalupi director de Seguridad Acuática de Misiones, explicó que los ataques suelen suceder entre media mañana y el medio día, ya que es donde se dan los picos más altos de temperatura. Por eso recomendó evitar ingresar al agua en esas horas, sobre todo porque se viene una temporada de mucho calor.

“Lamentablemente, debido a las sequías vamos a tener una temporada con este tipo de problemas muy seguido”, aseguró Bacigalupi.

Señaló que una vez que una persona es atacada por una palometa tiene que salir inmediatamente del agua e informar a los guardavidas que están preparados para auxiliar y saben cómo actuar en estos casos.

A modo de recomendación remarcó que los padres se aseguren de que los niños no ingresen solos al agua, que eviten ir a lugares que no conocen como es la corriente del agua y, sobre todo, no llevar a los chicos a playas no habilitadas.

Recordó que en Posadas están habilitadas únicamente las playas de Miguel Lanús y el Brete, y que en la localidad de Candelaria no hay ningún balneario ni playa habilitada.

Además de no ir a playas que no están habilitadas, Bacigalupi señaló que existe otra forma de evitar los ataques de palometas, y es instalando redes de contención. Pero el problema de esto es que requieren de una gran inversión, captura y mata otras especies acuáticas, y no son cien por ciento seguras, ya que muchas veces las mallas se corren de su lugar por la corriente y terminan sin cumplir su función.

Por otro lado, se refirió también a los casos de personas que mueren ahogadas, y manifestó que hasta el momento, por esta causa, fallecieron 6 personas en Misiones, de entre 6 y 46 años de edad.

“Si bien este momento del año es donde más ahogados hay dado que la gente se junta, por las fiestas, el alcohol, hay menos ahogados que otros años. Lamentablemente son variables que suelen tener picos inesperados y puede ser que en enero el número de casos aumente o disminuye, pero el problema es que la mayoría de las veces sucede en lugares que no están habilitados” explicó Bacigalupi.

Por último, contó que recorrió la localidad de Puerto Leoni junto al subsecretario de Protección Civil, y apuestan por la posibilidad de que se habiliten nuevas playas como la Playa del Club. Agregó que es necesario contar con más guardavidas para poder cubrir todas las zonas de la provincia que tienen parques acuáticos, playas y balnearios, ya que son muchas las localidades que busca abrir el acceso a nuevas playas y aprovechar así el turismo interno.

