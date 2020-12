Clínicas y sanatorios privados hablan de “colapso del sistema” en Misiones y en el país con el fin de los ATP y del aumento en los costos

RELACIONADAS Salud Pública de Misiones dispuso consultorios móviles en sanatorios privados para atender a personas con síntomas de coronavirus

Los prestadores de salud del sector privado que incluyen clínicas y sanatorios advierten que el sistema está al borde del colapso y reprogramaron la atención en todo el país por no contar con fondos suficientes. La medida busca una solución ante el congelamiento de tarifas y la culminación de los subsidios del Estado para el sector.

Fabio Núñez – Radio República

Fabio Núñez, referente de Clínicas y Laboratorios en Misiones expresó que el sector privado de la salud tiene un horizonte oscuro a partir del 31 de diciembre. Esto en consecuencia de la finalización del ATP, y a que los costos se incrementaron entre un 50 y 60 por ciento, pese a que los aranceles fueron congelados por la pandemia.

Desde el sector advierten que de no entablar negociaciones de manera inmediata con el Gobierno para solucionar el problema no podrán continuar brindando las prestaciones. Mientras tanto, tomaron la medida de reprogramar la atención de los turnos.

De acuerdo con los dichos del referente, la medida que implementaron es un llamado de atención para la sociedad y las autoridades. No obstante, en la provincia, la reprogramación se realizó con aquellos turnos ambulatorios no urgentes, por lo que la atención no se resintió.

Dentro de los costos que más incrementaron en la Salud Privada, Núñez remarcó el aumento salarial para el personal, que fue de un 40 por ciento escalonado. También los medicamentos sufrieron un ajuste del 50 y 60 por ciento. Además, señaló que los repuestos, insumos y el oxígeno son a valor dólar, por lo que el costo incrementa a mayor devaluación del peso.

Los mayores financiadores del sector privado de la salud son el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el Instituto de Previsión Social (IPS) y las Obras Sociales, sin embargo, tras la pandemia se congelaron las tarifas y no hubo actualización hasta el momento, y en algunos casos la recomposición fue por debajo del nivel inflacionario.

Pese a la problemática, desde el sector sostienen que hay un buen diálogo con las autoridades provinciales y nacionales, por lo que estiman podrán llegar a un acuerdo sin necesidad de tomar medidas más drásticas.

Por otro lado, el responsable de las Clínicas y Laboratorios de la provincia contó que la vacunación contra el coronavirus en el sector de salud privada, comenzará mañana martes. Luego de pasar la lista del personal al Ministerio de Salud, los que fueron designados a recibir la inmunización deberán asistir al Parque de la Salud para hacerlo.

ZF-A