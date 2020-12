Messi rompió el silencio: “La estaba pasando mal en Barcelona”

Era la palabra más esperada. En pleno receso de Lionel Messi con licencia especial (se queda en Argentina hasta pasado Año Nuevo pese a que el Barsa juega el próximo martes), se emitió una entrevista que el rosarino le brindó al canal La Sexta el pasado 18 de diciembre. La Pulga habló de todo: el futuro de su carrera (¿se va del Barcelona en 2021?), la muerte de Diego Maradona, su presente personal a sus 33 años de edad y más…

“Hoy por hoy estoy muy bien. La verdad la venía pasando mal desde antes del verano (cuando casi se va del Barcelona). Ahora estoy ilusionado de poder pelear en todo lo que tenemos por delante, sabiendo que se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona. El club está realmente mal, muy mal, será difícil volver a estar donde estábamos”, expresó Lionel Messi al hablar de su presente como jugador. Por supuesto, el dilema está más que vigente: ¿se quedará en el Barcelona cuando termine la temporada?

¿Se arrepiente Messi de haber enviado el famoso burofax donde le decía al club que se quería ir? «Fue la manera de hacerlo oficial, yo le venía diciendo al presidente hace seis meses que me iba y eso fue una manera de decir: ‘Me quiero ir en serio. Siempre hago lo que me sale del corazón en el momento, en el día a día. No puedo pensar en qué opina cada uno porque me volvería loco. Mucha gente habla sin saber. Hoy pueden decir cualquier mentira y la gente se lo cree. Eso no lo puedo controlar».​

«Fue una decisión dificilísima, horrible. No era fácil decir que me iba del club de mi vida, sabiendo que no iba a estar mejor en ningún lado. No hay mejor ciudad que Barcelona para vivir, mi familia no se quería mover… Pero sentía que era lo mejor en ese momento para todos. Yo necesitaba otra cosa en ese momento, sentía que había cumplido un ciclo«, agregó.

Y Leo no dejó pasar la oportunidad de disparar fuerte contra Bartomeu, ahora ex presidente del Barcelona: «Me engañó en muchas cosas. Prefiero no hablarlo. No soy de sacar a relucir estas cosas. Te puedo asegurar que fueron muchísimas cosas, y durante varios años».

¿Se va Messi? «Hasta que no termine la temporada no voy a hablar con nadie», sentenció Messi, dando a entender que habrá que esperar unos meses para saber si sigue o no en el Barcelona.

MESSI Y LA MUERTE DE MARADONA

«Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Fue una locura, no lo podía creer. Nadie se lo esperaba y nadie puede creer hasta el día de hoy que Maradona haya muerto. Fue algo terrible», expresó Leo.

«No me imagino que mi funeral sea como el de Maradona ni quiero pensar en eso. Es normal lo que pasó ese día por todo lo que hizo por Argentina. Diego se merecía todo», agregó.

Además, en un modo ultra íntimo y reflexivo, Messi contó que «miedo a la muerte no le tengo, pero sí tengo un poco de curiosidad por lo que hay después».

Sobre el homenaje que le hizo a Maradona tras su muerte, Leo opinó: «La camiseta que saqué en homenaje a Maradona me la regaló la gente de Newell’s. Estaba convencido de que iba a marcar y eso que llevaba partidos sin hacer goles. Fue raro porque apareció de una jugada de la nada, cuando menos lo busqué».

MESSI Y SU VIDA ÍNTIMA MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL

«Cuando nació Thiago dejé de jugar a la Play. Y ahora que Thiago está creciendo y está empezando a jugar, empiezo a jugar con él, je», contó Leo, hablando un poco de vida íntima al comienzo de la nota. Y también recordó cómo eran sus Navidades a la edad de su hijos en Rosario, donde también este año pasa las Fiestas: «En mi infancia siempre recuerdo pelotas o botas como regalos relacionados con el fútbol. Incluso recuerdo un balón que era carísimo y que era la oficial de la Liga. Mi papá y mi mamá siempre hicieron lo posible porque celebráramos bien la Navidad. Papá Noel siempre se portó bien conmigo».

También Messi reveló otras intimidades de su vida: «A Mateo le encanta Youtube y está muy enganchado todo el tiempo a la tele o la compu. Y ya no viene a dormir con nosotros, se duerme en su cama«. Además, Leo contó que no está en el grupo de Whatsapp de padre del colegio.

Seguramente cualquier amante del fútbol hubiera querido ser Lionel Messi. Lo que curioso es que, algunas veces, a Leo desea ser como cualquier fanático del montón. «Es verdad que soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero sí que hay veces que me gustaría ser anónimo, no tener trescientos ojos mirándome y poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine a un restaurante», confesó la Pulga.

Por otro lado, Messi habló de la pandemia de coronavirus: «Los jugadores ganamos mucho dinero y a veces la gente piensa que vivimos en una burbuja, pero estamos al tanto de todos los problemas de la gente».

