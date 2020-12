Coronavirus: una joven misionera describió el dramático cuadro que le tocó atravesar por la falta de aire, para sensibilizar en las redes sociales sobre la prevención para evitar el Codiv-19

Camila en el hospital Tránsito Cáceres de Allende, en Córdoba. (Gentileza)

Camila Vieira tiene 25 años y estudia Medicina en Córdoba. A través de un posteo en la red social Facebook describió lo que los pacientes pueden padecen cuando les falta el aire con la intención de llamar la atención sobre los cuidados y la prevención para evitar más contagios de coronavirus, con la salvedad de que, en su caso, no fue el Covid-19 quien le provocó el problema. “Siento que la gente no toma conciencia y a través de la medicina narrativa busco generar empatía para que la gente pueda sentir sin haber tenido la enfermedad”, afirmó.

Una joven misionera utilizó la red social Facebook para describir lo que sintió durante una crisis de falta de aire, generada por una neumonía, con síntomas similares a los que produce el coronavirus en casos severos. Camila Vieira, de 25 años, es de Posadas, pero estudia Medicina en Córdoba y llegó a la capital provincial para pasar unos días de sus vacaciones.

“Esto que publiqué es una equivalencia de la angustia que produce el Covid-19. Siento que la gente no toma conciencia y a través de la medicina narrativa, me genera generar empatía con la gente para que pueda sentir sin haber tenido la enfermedad”, afirmó Camila en una entrevista con Misiones Online.

La joven reveló que desde que llegó a Posadas notó mucha falta de conciencia sobre los riesgos que implica no tomar los recaudos necesarios para evitar los contagios, sobre todo en los chicos de su franja etaria. “La mayoría vive con sus padres, ya hay una vida muy normal. La información está, pero no son conscientes de la gravedad de llegar a tener la enfermedad”, apuntó.

Ante la consulta sobre las diferencias que nota entre la situación en Córdoba y la que se vive en Posadas, la estudiante recordó que, en la provincia mediterránea, la cantidad de casos estalló antes y que eso generó otra consciencia social. “En agosto hubo un colapso del sistema sanitario y la diferencia que noto es que acá pareciera que no sucedió, todavía la gente no pasó por la pérdida de sus seres queridos. Esa fata de realidad, de que te pase de cerca hace de que no exista un cuidado permanente”, añadió.

Para graficar su postura, Camila afirmó que, al ser una paciente de riesgo, en Córdoba no salía mientras que, en Posadas, con las medidas se seguridad adecuadas, participó de un encuentro con amigos que no se cuidan.

Este domingo, el ministerio de Salud Pública de Misiones informó sobre 41 nuevos casos positivos de coronavirus por lo que ya alcanzó la cifra de 1.172 confirmados hasta la fecha desde el inicio de la pandemia. El total de casos activos es de 328 con 19 pacientes internados.

El posteo

El aire faltaba,

Claro que faltaba

Mis pulmones lo mostraban

Ellos lo confirmaban

Sin embargo la clínica era clara

Disnea, falta de aire

Dolor puntada de costado (10/10)

Taquipnea, mis respiraciones en aumento

El cuerpo se cansaba

Solo de intentar ventilar se trataba

No hubo flujo de oxígeno que pudiera

Todo aumentaba

El dolor, las drogas, el flujo de oxígeno

El número de respiraciones, mi cansancio

Ventilar 50 veces en un minuto, tampoco me eran suficientes.

Solo un respirador podía ayudarme

Tenian que dormirme, y que una máquina por mi lo hiciera

Desconocíamos que pasaria

De cuántos días serian, si una traqueotomía necesitaría.

Tarde milésimas de segundos en aceptar

El aire faltaba

Solo eso, y todo eso necesitaba

Entrar en ese sueño sin dolor

Sin esfuerzo.

Lo más desesperante es cuando falta el aire

Lo sentimos en el pecho, en el abdomen, en todo el cuerpo..

Porque lo sienten las células.. respondemos por ellas.

Mi neumonía si fue particular

En las imágenes, en su causa

Pero cuando el aire falta

No importa nada,

No importa quien sos, de donde venis, a donde vas, la edad, el sexo, raza, nivel socioeconómico.

Te falta todo, te falta el aire

Espero que nunca les falte,

Que nunca lo sientan

Que no les toque de cerca.

Este año dejó sin aire a muchos, se llevó la vida de tantos, muchos sin intervenir el virus,pero si podrías evitarlo.. por qué cuesta tanto?

Le dejarías sin aire a tu ser más querido? Creo que nadie lo haría, pero cuando actuamos sin consciencia, aumentamos las probabilidades de hacerlo.

Esto es universal! Para que un virus circule y se lleve la vida de alguien se requieren de varios actores que sigan un libreto.

Si sabemos cuál es, no seamos uno de ellos.

SF-EP