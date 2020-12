Contenido para todos los gustos en la pantalla chica: en 2021 llegan «Succession», «Cobra Kai», «El señor de los anillos» y «Maradona, Sueño bendito»

Las distintas plataformas prometen variedad en este 2021 que se inicia. La serie de «El señor de los anillos» y «Maradona: Sueño bendito» por Amazon Prime Video, el regreso de la multipremiada «Succession» y la miniserie argentina «Entre hombres» en HBO, la nueva temporada de «Cobra Kai» en Netflix o «WandaVision», la primera serie de Marvel para Disney+; son algunos de los títulos más esperados de la pantalla chica.

Si bien algunos de los títulos no tienen todavía fecha de lanzamiento confirmada, el universo de las series luce como una de las áreas de la industria del entretenimiento más previsibles en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Solo condicionada por posibles límites a los rodajes -que incluso durante 2020 fueron adaptados con relativa velocidad- la pantalla chica no solo no se perjudicará si se sostienen las medidas de aislamiento, como sí le ocurre al cine en salas o a los recitales, sino que se erige como una garantía para un público ávido de distracciones en la comodidad de sus hogares.

A lo largo de 2021 la ya de por sí extensa vidriera virtual se expandirá en Argentina con la llegada de nuevos competidores al terreno del streaming, como Star+ (subsidiaria apta para todo público de Disney), Paramount+ (del conglomerado ViacomCBS) y HBO Max, de WarnerMedia (que reemplazará y ampliará a las actuales HBO y HBO GO).

Las apuestas de la N naranja

La dominante Netflix, que ya cuenta con más de 195 millones de suscriptores en todo el mundo, inaugurará el primer día del año con la tercera temporada de «Cobra Kai», secuela de la ochentosa trilogía de películas de «Karate Kid» que sigue la relación entre los antiguos rivales Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka).

La adaptación con actores del clásico del animé «Cowboy Bebop», la continuación de la exitosa «The Witcher», la serie biográfica «Halston» con Ewan McGregor, el spin-off de «Vikings» («Vikings: Valhalla»), la fantástica «Shadow and Bone» (abril) o la segunda temporada de «Snowpiercer» (26/2) son algunas de las propuestas de Netflix para este año.

Para ver en Amazon Prime

Por su parte, Amazon Prime Video tiene en agenda nada menos que la adaptación de «El Señor de los Anillos», centrada en la Segunda Edad de la Tierra Media que, aunque todavía no tiene fecha de estreno, ya se anuncia como la serie más cara de la historia, con un presupuesto inicial de unos 500 millones de dólares con los que, entre otras cosas, se adquirieron los derechos de la historia creada por J.R.R. Tolkien.

Otra de las más esperadas de la plataforma, y cuyo lanzamiento en 2020 se cree se retrasó por problemas legales, es «Maradona: Sueño bendito», escrita por Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky y dirigida por Alejandro Aimetta, que narrará la vida del astro del fútbol desde sus inicios como «cebollita».

El elenco está integrado por Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino en las distintas edades de Maradona, Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Peter Lanzani y Leonardo Sbaraglia, entre otros.

En cambio, sí tiene fecha de regreso la aclamada «American Gods», la serie fantástica adaptada de la novela homónima del inglés Neil Gaiman con vikingos en Estados Unidos, dioses y pasajes oníricos cuya tercera temporada llegará el 11 de enero y contará con la participación del cantante Marilyn Manson en el rol del líder de una banda de death metal escandinavo.

Otros proyectos como «Them» (producida por Lena Waithe), «The Underground Railroad» (del galardonado director Barry Jenkins), «Pursuit of Love» (con Lily James y Dominic West) o «Things I Know to Be True (con Nicole Kidman) también llegarán en 2021.

De la factoría Disney

Disney+ se suma a la lista con la expansión televisiva del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), a partir del estreno el 15 de enero de «WandaVision», protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany como la pareja de superhéroes de Bruja Escarlata y Visión, que relatará su vida de incógnito tras su paso por las misiones de Los Vengadores.

En el mismo tópico, el 19 de mayo llegará la miniserie «Falcon y el Soldado Invierno», en la que Anthony Mackie y Sebastian Stan repetirán sus papeles del UCM tras los eventos de «Avengers: Endgame», mientras que en mayo se espera «Loki», sobre el querido villano llevado a la pantalla por el inglés Tom Hiddleston, y más adelante en el año «Hawkeye» con Jeremy Renner.

El coloso del ratón Mickey también continuará el desarrollo del mundo de «Star Wars» tras el éxito de «The Mandalorian» con el spin-off «El libro de Boba Fett», que si bien aún no tiene fecha de estreno para 2021, se sabe que contará con el ineludible protagónico de Temuera Morrison, el neozelandés que interpretó a Jango Fett -el padre de Boba- en «El ataque de los clones» (2002).

HBO

Por el lado de HBO resalta la llegada de la tercera temporada del multipremiado drama «Succession», sobre el dueño de un imperio mediático y la carroñera competencia entre sus herederos por acomodarse en el mapa, cuya filmación se vio demorada por la pandemia y fue retomada en noviembre pasado.

El próximo año se espera además el estreno de la miniserie argentina «Entre hombres», producida en conjunto con Pol-ka y dirigida por Pablo Fendrik en base a la novela homónima de Germán Maggiori, que se sitúa en 1996 en los barrios bajos de Buenos Aires, donde un asesinato dispara la violenta historia protagonizada por Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi.

Un nuevo episodio especial de «Euphoria» (24/1), la vuelta de «In Treatment» con Uzo Aduba como protagonista y «Scenes from a Marriage» con Oscar Isaac y Jessica Chastain, serán otras novedades.

Con la llegada de HBO Max, además, estarán disponibles en el país dos títulos que brillaron en la plataforma en Estados Unidos en 2020: el drama de ciencia ficción «Raised by Wolves», producido y dirigido por Ridley Scott, y «The Flight Attendant», con Kaley Cuoco.

A esta lista, por cierto inabarcable, habrá que agregarle grandes regresos como «The Handmaid’s Tale» (por Paramount en Argentina), el inicio de la última temporada de «The Walking Dead» (Fox Premium Series), el revival de «Dexter» (probablemente por Paramount+), «Stranger Things» (Netflix) y «Better Call Saul» (Netflix).

Fuente Télam

