San Vicente: desde el hospital informaron que realizaron 9 testeos de Covid-19 y todos arrojaron negativo

Lo afirmó el director del Hospital Nivel III, Antonio Pauluk. Las pruebas fueron tomadas luego de que el pasado miércoles una bioquímica asegurara que hay 30 casos de Covid-19 activos en esa localidad. De acuerdo a lo ya informado por este medio digital, el lunes se presentarían las pruebas ante Salud Pública de Misiones, ya que no habían sido notificadas como corresponde.

Virginia Muniozguren, quien se desempeña como bioquímica en un laboratorio privado de San Vicente, difundió días atrás que en la ciudad habían, por lo menos, 30 casos activos de coronavirus. A raíz del hecho, las autoridades de Salud señalaron que los datos no habían sido notificados de forma correspondiente y el lunes 28 la profesional deberá presentar los testeos realizados.



La denuncia fue realizada el pasado miércoles y al día siguiente desde el municipio indicaron que realizarían testeos aleatorios en la comuna para así determinar cuál es la situación epidemiológica. En diálogo con Misiones Online, el director del Hospital Nivel III de San Vicente, Antonio Pauluk, informó que se hicieron nueve pruebas para detectar el Covid-19 y todas arrojaron resultados negativos.

Ante lo sucedido, desde la Dirección de Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Misiones, recordaron que, de acuerdo a la Ley 15.465, los casos de la enfermedad Covid-19 deben ser notificados de forma obligatoria, a través de las vías de comunicación habilitadas para ese fin. Es a partir de ellas que se inicia con el proceso de intervenciones sanitarias, como lo es el aislamiento.

• Quizá le interese: Bioquímica de un laboratorio privado que asegura que casos positivos en San Vicente, no los notificó como indica la ley

En el caso de San Vicente, no ingresó información específica sobre el centro de análisis donde se tomaron las supuestas muestras. “Cuando tomamos conocimiento de estos supuestos 30 casos, nos comunicamos con el director ejecutivo local quien tomó contacto con la profesional y corroboró que no se usaron las vías correspondientes y que esas comunicaciones no ingresaron en tiempo y forma”, indicó Javier Ramírez, titular del área.

En ese sentido, especificaron además que los laboratorios deben utilizar los reactivos autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y asimismo adherirse a la ley vigente para el registro de casos, a fines de “facilitar el trabajo y la rápida llegada a nuestros equipos para intervenir coherentemente la situación”.

#InformaciónGeneral Coronavirus en Misiones: bioquímica de San Vicente asegura que son 30 los casos positivos en esa localidad @SaludMisiones https://t.co/vgW6QZisfo pic.twitter.com/47P1orGidL — misionesonline.net (@misionesonline) December 23, 2020

AV-EP