Posadas: la joven hallada sin vida el viernes había recibido amenazas de su ex pareja días antes a través de perfiles falsos de Instagram

La muerte de Paula Giménez (21) conocida como Chini o Gemma en el ámbito del rap en Posadas está rodeada de dudas e hipótesis. En un principio se habló de un suicidio pero horas después la causa fue caratulada como muerte dudosa, a raíz de las amenazas que recibió por parte de su ex pareja en los último días.



En las redes sociales se conocieron capturas de pantalla de chats que serían entre Paula y Franco, quien fue su ex pareja y a través de perfiles falsos la había amenazado reiteradas veces. “Te vas a arrepentir vos y tu hija”, escribió en uno de los mensajes que le envíaba a la joven por redes sociales.

Frente a esta situación de acoso y amenazas constantes, Paula había utilizado su cuenta de Instagram para publicar una historia en mejores amigos contando las situaciones de amenazas contra ella y su hija que recibía de su ex pareja. “Es la primera vez en mi vida que tengo miedo de verdad. Siento la necesidad de publicarlo porque si llega a pasarme algo que se sepa que alguna vez puse esto”, escribió Paula Giménez el 15 de diciembre en sus redes sociales.

La abogada que está representando a la familia de Paula necesita testigos o personas que estuvieron con ella en los últimos días para iniciar las averiguaciones en torno a lo que sucedió. “Estoy buscando testigos, soy la asesora de la familia, todavía no me constituí como querellante pero estamos tratando de recabar toda la información”, comentó Nancy Jara. Su número de teléfono para recibir cualquier tipo de información es 3764570794.

Hasta donde se sabe, la joven había estado con familiares quienes la dejaron en su domicilio junto a su pareja. Poco tiempo después (y siempre según datos extraoficiales) el joven abandonó la vivienda manifestando a un vecino que la joven se encontraba alterada. Horas después se conoció el trágico desenlace y las capturas de los mensajes que recibía de su ex pareja pusieron todas las dudas sobre lo que paso esa madrugada.

“Todavía no podemos decir nada, hasta que no estén las conclusiones de la policía porque tiene su tiempo todo el proceso. Pero por cuestión de cuidado y de respeto no podemos decir nada, ni bien tengamos algo lo vamos a compartir”, comentó Nancy Jara, abogada de la familia a Misiones Online.

“Soy consciente de que podría pasar algo y lo estoy evadiendo, esperemos que no, quiero pensar que no”, escribió Paula Giménez en su descargo de hace 11 días.

Primeras averiguaciones sobre su muerte

Las versiones oficiales hablan de un suicidio, pero en las redes varios amigos y conocidos expresaron la posibilidad de que en realidad haya sido atacada, incluso manifestaron que la joven estaba amenazada por su ex pareja y vivía con “miedo”. Según fuentes de la investigación, hay mucha información que induce a que no fue un suicidio y su ex pareja estaría en el centro de atención por las reinteradas amenzadas que propicio contra Paula y su pequeña hija.

Algunos de los posteos que se vieron en las redes sociales decían “Hoy fue encontrada sin vida en su casa y se investiga el caso por presunto suicidio, pero el 15 de diciembre subió una historia en Instagram diciendo que tenía miedo y que sabía que algo le podía pasar, todo su entorno sabía que su ex la venía amenazando y él fue la última persona que estuvo con ella antes de que pase esto”.

El caso está en el ámbito de la Justicia, donde se lo lleva con hermetismo por tratarse de un delito de instancia privada. Se dispuso una autopsia para determinar las causas de la muerte.

“Sólo queremos que se esclarezca porque no sabemos nada, todo es muy confuso”, expresaron desde su entorno más íntimo. “Sólo queremos la reconstrucción de sus últimas horas y aportar a la justicia toda la información posible”, indicaron.

El Juzgado de Instrucción número 3, a cargo de Fernando Verón es el que lleva adelante la investigación que en un principio estaría caratulada como suicidio. Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que de los datos surgidos en el día de hoy podrían volver a caratular la causa como “muerte dudosa”.

Paula Giménez tenía 21 años y era madre de una niña que junto a su familia durante la mañana de este sábado despidieron a la joven y a las 11:30 será sepultada. Mientras tanto las averiguaciones siguen en marcha para determinar si se trata de un suicidio u otro femicidio en la provincia de Misiones.

