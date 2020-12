Mirá el mapa que indica cuántas personas se han aplicado la vacuna contra el coronavirus en el mundo

Mientras en Argentina el presidente junto a los gobernadores definen el plan de vacunación, un mapa interactivo registra cuantas personas en el mundo ya se han aplicado las vacunas contra el coronavirus.

La página web Our World in Data ha creado un mapa para visualizar cuántas vacunas, de las distintas existentes contra el coronavirus, se han puesto en cada país por cada 100 habitantes —cuenta la administración de cada dosis, y como algunas vacunas son de doble dosis, no mide el número total de personas inmunizadas—.

En la fase inicial destaca Reino Unido e Israel como los países que llevan la delantera, seguidos por Estados Unidos, Canadá, Rusia y China.

A partir del domingo 27 de diciembre los países europeos, España incluidos, comenzarán a pintarse también de verde, en el momento en el que empiece a vacunarse a la población con el inoculado de Pfizer.

En cuanto a la Argentina, el plan de vacunación está en marcha y próximamente comenzarán a aplicar la vacuna.

Aquí puedes ir siguiendo también la gráfica de los países que van a la cabeza de la vacunación:

E.B.-CP