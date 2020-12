Fiestas de fin de año en Misiones: desde el Gobierno provincial recordaron que están prohibidas las reuniones sociales de hasta 100 personas

Las redes sociales fueron sitios de difusión fotos de los festejos y reuniones masivas que se realizaron en distintos puntos de Misiones en la madrugada de navidad en medio de la curva ascendente de casos de coronavirus. Ante esto el Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, recordó que sólo están permitidas las reuniones familiares de hasta 20 personas y que no están habilitados los encuentros o reuniones sociales de hasta 100 personas. Descartó que se tomen medidas restrictivas para Año Nuevo, pero llamó a la “responsabilidad ciudadana”.

Con 1092 casos reportados de coronavirus en Misiones a la fecha, sorprendió a muchos las imágenes de las fiestas que se desarrollaron en la madrugada de ayer en distintas localidades. En medio de la curva ascendente de casos en la tierra colorada, fotos dieron cuenta de fiestas y reuniones donde claramente no se respetaron los protocolos sanitarios.

Sobre este tema el Gobernador de Misiones en diálogo con FM Santa María de las Misiones, dijo que tras conocer las imágenes y tomar conocimiento de los sitios donde hubo fiestas en donde participaron jóvenes, sin ningún tipo de recaudo en el marco de la pandemia por coronavirus, estuvo en diálogo con varios intendentes.

“Nosotros en Misiones sólo tenemos autorizadas las reuniones familiares de hasta 20 personas. No de 100, eso no nos adherimos. En el caso de los municipios hablamos y trabajamos en conjunto. Cada intendente trabajó, pero quedó claro, sobre todo con los jóvenes, que no se puede autorizar reuniones ni de 30, ni de 50 ni de 100 porque desbordan”, dijo.

A ello agregó que el resultado de estas reuniones donde quedó demostrado que no se respetaron los protocolos y medidas sanitarias vigentes, se verá recién dentro de 7 o 10 días.

Respecto al aumento de casos de coronavirus en Misiones dijo que es relativamente normal debido a la movilidad que se genera en estas fechas y como dato confirmó que en los últimos meses se registraron 30 mil ingresos a la provincia.

En cuanto a la posibilidad de nuevas prohibiciones en el marco de la pandemia por coronavirus en Misiones, indicó que la instrucción dada a los intendentes sigue siendo la misma, se analizará si surgen contagios, focalizar el protocolo, cerrar oficinas o espacios comunes e identificar a los contactos estrechos de los positivos.

GS-EP