Preocupación de las autoridades por el intenso movimiento de misioneros sin respetar las medidas de prevención

Ante el gran movimiento de misioneros sin respetar las medidas de prevención, como uso de barbijo, distanciamiento e higiene de manos, durante los festejos de Navidad, el Ministerio de Salud Pública plantea su preocupación y recuerda a la población que seguimos en pandemia y que todo el esfuerzo realizado todos estos meses debe cuidarse y porque esta lucha es de todos y con todos, es individual, social y colectiva.

Los misioneros debemos cuidarnos y defender nuestro estatus epidemiológicos, debemos cuidar a nuestros mayores, debemos ser responsables de nuestra salud y de la nuestra familia. Y debemos tener presente que frenar al virus está en nosotros, con tres simples reglas, pero muy importantes: usá barbijo, Distanciamiento social, Lavado de Manos.

Muchas de las personas que en esta Navidad no cumplió con estas reglas debe pensar que no sólo corrió el riesgo de contagio personal, sino que puede contagiar a un amigo, a un familiar, o a un desconocido que pueda ocasionar complicaciones en su salud que puede causar su deceso. NO podemos tirar todo por la borda el gran trabajo que HICIMOS TODOS.

La pandemia aún continúa y vemos como en Europa la situación se complica una vez más, es por eso que NO podemos relajar nuestras acciones. Ayer 25 de diciembre Misiones registró 46 casos nuevos, y en este mes se han registrado 11 fallecimientos, 11 familias que han sufrido la pérdida de un ser querido por esta enfermedad. Si no tomamos conciencia como sociedad que esto nos afecta a todos lamentablemente todo el gran esfuerzo que hicimos será en vano. El trabajo del personal de salud que no hay dejado un minuto la lucha, será en vano. La aplicación de protocolos para que la economía pueda avanzar en Misiones, será en vano. Por todo eso es que no debemos relajar las medidas de prevención.

Hoy no es tiempo de fiestas masivas, si nos cuidamos y ayudamos a frenar este virus, pronto volverán. Hoy no es tiempo de reuniones familiares de más de 20 personas, si nos cuidamos pronto podremos volver a reunirnos todos.

Cuidemos a nuestros afectos, cuidemos todo lo que hemos hecho hasta ahora para que Misiones esté entre las provincias con menos contagios y con más actividades económicas abiertas. Seamos responsables.

VD-CP