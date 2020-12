Posadas: el conductor que chocó con el auto de una familia en la avenida Uruguay donde murió una mujer manejaba alcoholizado y quedó detenido

La Justicia dispuso la detención del conductor de 28 años, quién protagonizó en la madrugada de este jueves un violento accidente de tránsito en la avenida Uruguay de Posadas, donde murió una mujer de 34 años y otras tres personas recibieron heridas de consideración -entre ellos un bebé de siete meses-, bajo los cargos de “homicidio y lesiones en accidente de tránsito”.



El conductor detenido intentó escapar con su auto tras el fuerte impacto, pero fue detenido cerca de allí por la policía. El examen de alcoholemia que se le practicó tras el choque determinó que el joven detenido tenía 1,04 g/l de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió a las 03:20 horas de este jueves en las avenidas Uruguay y Comandante Rosales, donde falleció Daniela Ibarra de 34 años. Según los datos recabados en el lugar del siniestro vial por la policía, un vehículo Chevrolet Cruze al mando de Daniel G. de 28 años que circulaba sentido Norte-Sur, impactó con un automóvil Renault Clío conducido por Alejandro C. de 34 años, quien viajaba acompañado por Adrián T. de 34, la mujer de 34 que perdió la vida y un bebé (Juan Ignacio C.) de 7 meses.

A raíz del choque, los demás ocupantes del rodado Clío recibieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladados al hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga para su atención. Por su parte, el conductor del Chevrolet resultó ileso, intentó darse a la fuga, pero fue detenido a pocos metros del hecho por personal de la Comisaría de la Mujer Centro.

Tomó intervención del caso, el juez de Instrucción 3 de Posadas, Fernando Verón, quién dispuso la detención de Daniel G. bajo los cargos de “homicidio y lesiones en accidente de tránsito”.

Al estar del informe policial, el detenido circulaba sobre la avenida Uruguay en sentido cardinal Norte-Sur, quien al llegar a la intersección con la avenida Rosales impacta contra el Renault Clío.

Una persona falleció y otras tres recibieron heridas de consideración

El médico de turno examinó a las personas que intervinieron en el accidente: determinó que Daniela Ibarra, falleció como consecuencia de las graves heridas recibidas; politraumatismo grave, traumatismo de cráneo con disconformidad izquierda en región parietal y solicitó la autopsia correspondiente.

En los lesionadas se diagnosticó; Alejandro C. traumatismo cervical, TPC: alcohol en sangre 0,0 g/l., Adrián T. fracturas múltiples y el bebé Juan Ignacio C. sufrió escoriación en mejilla y codo derecho, TPC.

Examinado Daniel G. se determinó que no presentaba lesiones y el resultado del test de alcoholemia arrojó 1,04 g/l. de alcohol en sangre.

El juez Verón procedió además al secuestro de los vehículos en cuestión bajo correspondiente actas, los cuales quedaron alojados en la seccional Tercera de Policía.

LD-