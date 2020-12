Buenos Aires: una mujer denunció que fue abusada en el quirófano de un sanatorio

La mujer acusa de abuso sexual al equipo médico encargado de realizarle una operación de cálculos biliares.

Una mujer de 27 años denunció que fue abusada sexualmente cuando la operaron de cálculos biliares en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Palermo.

Si bien el hecho ocurrió en agosto pasado, la denuncia se dio a conocer en las últimas horas por la abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda.

Todo ocurrió el 25 de agosto último, cuando la víctima fue intervenida en el sanatorio y tras estar en su casa, empezó a sentir molestias y vio que tenía unas marcas extrañas en la entrepierna.

«Me retiré del establecimiento pasadas las 19:00 del mismo día 25 de agosto 2020 y me dirigí a mi casa de CABA donde llegué y me retiré la ropa que llevé al hospital, incluso la ropa interior, todo esto fue guardado en una bolsa aparte ya que tendría especial cuidado con la ropa que había llevado al sanatorio debido al COVID-19. Esa noche no pude dormir del dolor general. Me sentía muy dolorida y perturbada, una sensación rara, algo que no me dejó dormir tratando de recordar sin saber qué», contó la víctima ante la Justicia.

Tras sentir las molestias y verse las marcas, la mujer decidió realizar una consulta a la línea de violencia de género y denunció lo ocurrido.

Así fue como se abrió un protocolo por averiguación de abuso sexual y tras las pericias que se le realizaron se determinó que la mujer tenía lesiones que coincidían con un horario de evolución de 48 horas.

Según dijo la víctima y según consta en la denuncia, ese «horario me confirmaba que había sido lesionada en transcurso de mi intervención en el sanatorio».

Este miércoles, la abogada de la mujer, contó que desde el Sanatorio Güemes «las autoridades no se pusieron a total disposición» y agregó, en declaraciones al canal Todo Noticias, que entregaron una filmación de las cámaras de seguridad, pero que no se correspondía con la fecha del hecho.

La letrada al referirse a los presuntos abusadores, sostuvo: «Los principales sospechosos son el anestesiólogo y las personas que lo acompañaban, no hay nombres ni apellidos, el sanatorio tiene un manto de encubrimiento».

Además, Hermida Leyenda, comentó que «la prueba más importante de este abuso la da el Hospital Ramos Mejía, que tuvo a cargo verificar el abuso sexual. Las fotos advierten manos en la cola de la víctima, moretones en la entrepierna, situaciones típicamente compatibles con abuso sexual».

La causa está siendo investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47.

Fuente: Telefe Noticias

CM-CP