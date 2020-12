Recomendaciones para proteger a las mascotas de la pirotecnia en las fiestas de fin de año

Dado que el uso de las pirotecnias y fuegos artificiales en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo afectan a los animales y principalmente a los perros, Analía Arndt, adiestradora profesional de mascotas, describió algunas sugerencias para saber cómo debemos actuar frente a esto.

Analía Arndt – Canal 12

La adiestradora Analía Arndt explicó que lo primero que hay que entender es que las mascotas son sensibles y perceptivas, y no son capaces de manejar cómo actuar frente a lo que están percibiendo.

Por eso, su recomendación es incluirlos en los festejos, no dejar que se queden solos. Además, aclaró que también repercute en los perros la manera en la que las personas gritan o se mueven a su alrededor.

“El miedo es una emoción y las emociones no son voluntarias, no es que le perro puede decidir si tener o no tener miedo, el miedo es un motor y por algo aparece. Nosotros somos su guía y su refugio seguro, y si ellos nos toman a nosotros como esa guía, entonces cuando vienen a buscar seguridad en nosotros, en ese momento que tienen miedo, tenemos que acompañarlos” explicó Arndt.

Luego, mencionó que hay que tener presente si es el primer festejo de fin de año que pasamos con el perro, o si ya pasamos varias veces estas celebraciones con ellos y sabemos cómo se comporta cuando empieza a escuchar ruidos. En el caso de que no saber como van a actuar, lo que no hay que hacer es transmitirle miedo e ir corriendo a encerrarle y dejar que se quede solo dentro de una habitación. Hay que acompañarlo y quedarse hasta que se tranquilice.

Una de las medidas utilizadas para proteger a los animales de los ruidos en estas fechas es sedarlos. En cuanto a este método Arndt dejó en claro que no está de acuerdo, porque en la mayoría de los casos las drogas que se utilizan para dormir a los animales tienen una acción solamente a nivel muscular, no los duerme completamente. Entonces, si bien los animales están dormidos, sienten todo lo que tienen alrededor, los ruidos de la pirotecnia, las voces fuertes, los olores, los movimientos, etc. y esto causa el mismo estrés y miedo que tendría despierto.

“No es recomendable, hay muchas cosas antes para no llegar a ese punto. Hay que prepararlos durante todo el año, esperar a que se acerquen las fiestas no es el momento de empezar a trabajar con los perros. Hay que empezar a enseñarle y prepararle ahora para los ruidos que va a escuchar a futuro”, señaló Arndt. Y además añadió que recomienda la sedación solo si fue evaluado por un profesional con anterioridad y con la medicación específica que se sugiere en esos casos.

ZF-A