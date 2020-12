Posadas y otras siete localidades de Misiones amplían horario de atención de bares, restaurantes y heladerías durante las fiestas de fin de año

También tomaron esa determinación Puerto Rico, Capioví, Puerto Leoni, Garuhapé, Eldorado, El Alcázar y Ruiz de Montoya.

La Municipalidad de Posadas mediante el Decreto 2593/20 amplió de manera excepcional el horario de atención de bares, restaurantes y heladerías, quienes podrán iniciar su actividad a las 08.30 Hs. del 24 de diciembre y terminar a las 05:00 del día 25. Misma modalidad se implementará durante los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2021.

Además, se determinó que de lunes a domingos la franja horaria para la atención será entre las 08:30 Hs. y las 03:00 Hs. Por su parte, las cafeterías, podrán iniciar su atención al público a las 07.00 Hs. Dichos sectores habilitados que ofrecen servicio de mesa, no podrán exceder de un máximo de 10 personas por mesa.

Recomendaciones generales

– Control de Temperatura a los clientes que ingresan a los locales gastronómicos, bares o heladerías, como así también la correcta higienización y desinfección de manos con alcohol diluido al 70/30 con agua;

– Todo sector gastronómico, bar y heladería debe poner a disposición en todo momento de los clientes de los elementos de bioseguridad: Alcohol en gel, alcohol o lavandina diluida con agua para la higienización de las manos y/o desinfección de objetos.

– Las personas que concurran a los establecimientos gastronómicos, bares y/o heladerías, deberán ingresar a los mismos con los barbijos o tapabocas, los que no podrán quitarse hasta el momento de tomar asiento, asimismo deberán utilizarlo si se desplazan dentro del local y al momento de abandonar el lugar;

– Todos los que desempeñen algún tipo de tarea en los establecimientos gastronómicos, bares y/o heladerías, sin importar la misma, es decir mozos, cajeros, cocineros, ayudantes, auxiliares y/o cualquier otro trabajador del establecimiento, deberá usar barbijo o tapabocas, en caso que necesiten quitárselo podrán hacerlo siempre y cuando se respete la distancia de 2 metros y nunca cuando estén atendiendo a los clientes.

– Se recomienda exhibir cartelería instructiva sobre las medidas de Seguridad para prevenir el contagio del Covid-19 (Ej. Uso barbijo obligatorio, higienizar las manos constantemente, mantener la distancia de dos metros, no tocar la mercadería, estornudar sobre el brazo o codo, no tocar al vendedor, etc).

Siete municipios y una misma decisión

Eldorado fue el primer Municipio en tomar esta decisión y los bares y a fines podrán abrir hasta las 6 am del 25 de diciembre.

Ayer, en sintonía con la Capital del Trabajo, Puerto Rico, Capioví, Puerto Leoni, Garuhapé, El Alcázar y Ruiz de Montoya decidieron que tanto el 24 como el 31 los locales en cuestión podrán atender al público hasta las 5AM.

Reunión de intendentes

A media mañana de éste martes los intendentes de los seis municipios del Departamento Libertador General San Martín se reunieron en el Auditorio de la Cooperativa Luz y Fuerza de Puerto Rico para ofrecer una conferencia de prensa con el objetivo de informar los puntos que acordaron de cara a las fiestas de fin de año.

Encabezada por el intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, la reunión congregó al intendente de Capiovi Arnoldo Arnhold, de Garuhapé Gerardo Schmidt, de Puerto Leoni Fabio Cano, de Ruiz de Montoya Víctor Vogel (ausente con aviso), de El Alcázar Jose Ferreyra y al Jefe de la Unidad Regional IV de la Policía de Misiones Crio Mr. Miguel Angel Baumgartner.

En la apertura Carlos Koth ratificó que “los intendentes del departamento queremos unificar criterios y llamar a la responsabilidad social de todo el departamento, nosotros desde Puerto Rico vamos a seguir de la misma manera pero tomamos la decisión de extender el horario de los bares en la localidad para cuidar el protocolo que tenemos vigentes”.

De su lado el intendente de Capioví, Alejandro Arnhold, “queremos apuntalar y recalcar cada uno de los cuidados personales, tenemos que ser solidarios y pensar en el que está al lado”.

“Las fiestas son del ámbito familiar, especialmente la Navidad, tenemos que entender que la pandemia no hace diferencias de ningún tipo” agregó el alcalde.

Finalmente Arnhold dijo “hay circulación viral y lamentablemente nosotros no podremos hacer nada en nuestra plaza”.

En intendente de Garuhapé, Gerardo Schmied, sostuvo que el cuidado “debe ser entre todos, debemos movernos lo justo y necesario, quedarnos en caso, no ir de pueblo en pueblo buscando mejor diversión, circular lo menos posible”.

En el caso del intendente de Puerto Leoni, Fabio Cano, además de reconocer que sus vecinos habitualmente viajan a Jardín América y a otros pueblos vecinos pidió “que no se use pirotecnia, tal y como ya lo legislaron todos los municipios del departamento”.

Pidió especialmente que “aquellos que toman, no conduzcan y que tampoco compartan los vasos, no superemos las veinte personas si nos reunimos en las casas particulares”.

José Ferreyra, Intendente de El Alcázar además de reconocer que su localidad es pequeña y por eso sus vecinos viajan permanentemente a los pueblos cercanos, destacó que sus casos de COVID 19 positivos “son de clase alta y lo digo para que se entienda que esto no tiene clases sociales”.

“Es difícil hacerles entender a los chicos que no se vayan a los otros pueblos a divertirse” aseveró Ferreyra.

En representación de la Policía de Misiones el Jefe de la Unidad Regional IV, Comisario Mayor Miguel Angel Baungartner confirmó que están haciendo operativos rurales para evitar abigeatos y no dejar desprotegida a la gente de esas zonas en esta época especialmente.

Destacó que en los controles programados para las fiestas de fin de año se exigirá “el uso de barbijo, la aplicación Misiones Digital, la documentación del automotor en caso de que sea un control vehicular y la identificación personal”.

De ésta manera los alcaldes decidieron apelar a la responsabilidad social para evitar aglomeraciones durante las próximas fiestas de fin de año, sugirieron que se eviten las reuniones más allá de las tradicionales reuniones familiares y confirmaron que se realizarán controles con el apoyo de la policía de Misiones.

LD-CP