Así será el plan de vacunación contra el Coronavirus en Misiones

Jorge Gutiérrez, director de Epidemiología del ministerio de Salud Pública de Misiones, explicó que “el esquema de vacunación en Misiones será el mismo que en el resto del mundo debido a que las primeras dosis estarán destinadas para el personal sanitario junto con lo que se denomina personal estratégico que son las fuerzas de seguridad”.

Jorge Gutiérrez – Radio Libertad

“Luego rápidamente y de forma coordinada se les vacunará a las personas mayores de 60 años y después a los individuos que pertenecen a la población de riesgo y que tengan entre 18 a 60 años. Finalmente, se agregó al cuerpo docente que tenga la posibilidad de vacunarse ya que se apunta a que en el 2021 vuelva la presencialidad”; según lo precisó Jorge Gutiérrez.

Además, comentó que ya hay 66 puestos de vacunación en toda la provincia y explicó que son puntos específicos a los que la gente tendrá que acercarse debido a que no se puede perder la cadena de frío. En el caso que haya personas que no se puedan movilizar por diferentes motivos, dijo que se les acercarán las dosis.

En la provincia, las dosis que recibirán los misioneros serán de la vacuna rusa Sputnik V. “Nosotros estamos en la espera de que el vuelo que salió de Buenos Aires a Moscú vuelva para ver exactamente cuántas dosis hay y cuántas serán destinadas para Misiones. Dependemos enteramente de Nación”, aclaró Gutiérrez.

En ese sentido aclaró que por el momento no hay ningún número determinado acerca de cuánto el Gobierno Nacional destinará a cada provincia.

Acerca del vuelo, el Airbus 330 de Argentina permanecerá en el aeropuerto internacional de Moscú “Sheremétievo” durante cuatro horas y media. En ese período, al avión le cargarán combustible y las dosis que viajarán en containers que son capaces de conservar a las mismas a una temperatura de -18 grados. El arribo a Buenos Aires está previsto que sea el 24 de diciembre a las 10:30.

Por otra parte expresó que “en principio no podemos estimar cuándo comenzará la aplicación de la vacuna y menos de forma masiva. Tenemos que esperar porque no podemos dar fechas si después no vamos a poder cumplir. Estimamos que en los primeros 15 días de enero llegará la vacuna a la provincia y desde allí apenas llegue, rápidamente utilizaremos todas las dosis. Por otra parte, estamos viendo lo que va en paralelo y se relaciona con la ubicación exacta de cada persona para que podamos vacunar y para ello estamos armando una estrategia para lo que sería dentro del territorio misionero”.

El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública señaló que están coordinando la carga inmediata de la vacunación para notificar a Buenos Aires a quien se le puso la dosis y cuál se las inyectó, así de esa forma se tiene controlado quienes ya se pusieron las dos dosis y a qué individuos aún les falta. “Es importante no intercambiar las vacunas, es decir, si acceden en la primera dosis a la Sputnik V, para la segunda tendrán que ponerse la misma y no otra”, advirtió.

