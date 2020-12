Oberá: diseñan un clorador de sanear el agua para el uso de trabajadores rurales en Campo Viera y Campo Ramón

En la localidad de Oberá la facultad de Arte y Diseño y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrollan un clorador de agua para que los trabajadores rurales de la zona de Campo Viera y Campo Ramón puedan utilizarlo en sus producciones.

Jorge Seen – Canal 12

El ingeniero Jorge Seen explicó que la idea surgió “porque desde la agencia local hace mucho tiempo que trabajamos con INTA y la facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). En uno de los proyectos anteriores que realizamos que tienen que ver con la mejora de los sistemas productivos de los trabajadores rurales de la zona de Campo Viera y Campo Ramón, vimos que en el 100 por ciento de los casos el agua que los productores utilizaban estaba contaminada. Entonces, eso pasó a ser de alguna manera la prioridad ya que no había forma de garantizar un proceso seguro si el agua no estaba en perfectas condiciones. Por ese motivo, empezamos a buscar alternativas y encontramos un modelo de clorador desarrollado por los brasileños que los adquirimos, lo modificamos y lo que hicimos fue una adaptación para tanques de 2 mil, 3 mil y 5 mil litros”.

En ese aspecto, expuso que el clorador puede hacer con materiales accesibles que se compran en cualquier ferretería. Explicó que se utilizan caños de PVC de tres cuartos y válvulas de la misma medida y algunos elementos muy comunes que en la chacra los trabajadores conocen.

“Cualquier productor de la zona lo puede hacer ya que ellos están acostumbrados a realizar trabajos mucho más complejos que este y en esta caso, con elementos con los que ellos cuentan en la chacra. Además, trabajamos con el cloro comercial que es la lavandina. Sabemos que hay diferentes concentraciones pero lo que se hace es una especie de tabla para que la gente pueda ver que con la lavandina se puede hacer dosificaciones adecuadas según el tamaño del tanque para que de esta forma se pueda obtener un buen efecto y lograr agua segura en el sistema sanitario”, detalló el experto.

Por otra parte, comentó que en las chacras de los colonos el agua que se utiliza “realmente en muy pocas ocasiones son extraídas de pozos de perforación, salvo algunas escuelas en las que el Gobierno Provincial tiene algún programa de instalación de pozos perforados. Pero en las chacras la mayoría prácticamente utilizan fuentes superficiales como pueden ser vertientes que es muy común, o pequeños arroyos, pocitos de agua de lluvia, entre otras herramientas”.

Sin embargo, advirtió que la gran mayoría tiene un cierto grado de contaminación entonces “la idea es acceder a través de las Municipalidades de las localidades a este proyecto y que las autoridades del lugar cuenten con esta información y que capaciten a sus técnicos para ayudar a todos los productores de la zona”, culminó Jorge Seen.

ZF-A