Graciela Arce: “Cada vez más gente busca vivir al aire libre”

La empresaria inmobiliaria y arquitecta, Graciela Arce, afirmó que a pesar de las dificultades que presentó el 2020, fue un año que permitió reinventarse, reorganizarse y cuidarse, principalmente por el contexto de la pandemia. “Creo que, si sabemos aprovechar, todas las enseñanzas que nos dejó este 2020, vamos a poder lograr tener un 2021 con otra dinámica, con otros aprendizajes”, apuntó.

Dijo que en el plano de la construcción, a gracias a que las personas dejaron de viajar, hubo una fuerte inversión para el arreglo y la inversión en propiedades. En tanto para el rubro inmobiliario, señaló que hay mucho trabajo para todos los profesionales, tanto arquitectos, como empresarios, ingenieros o del rubro inmobiliario.

“Se está viendo una movida totalmente diferente y una solicitud del interesado muy diferente. Antes a la gente le interesaba un poco más comprar un departamento y hoy está pensando más en un departamento con una muy buena iluminación, con una amplia terraza, con una casa como para tener un lugar para tomar sol, para una pileta, para estar más al aire libre. La gente está viviendo mucho más al aire libre”, definió.

Sobre el alquiler de propiedades, Arce indicó que no vio cambios y que el 99% de sus clientes cumple con sus obligaciones. “Hay mucho interés en este momento, por algo que no se puede lograr contener, que es la parte de pedidos de casas a nivel temporario, con contratos de locación, es la demanda que se tiene, que no estamos pudiendo cumplir”, añadió.

Sobre lo que depara el año próximo, la profesional cree que habrá un crecimiento en la demanda de lotes. “Para el 2021 se espera un crecimiento inmobiliario, pero a nivel loteo. Creo que no va dejar de crecer el tema de propiedades de departamentos, pero que está creciendo y va seguir creciendo la demanda de loteos”, concluyó.

