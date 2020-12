Empresarios del Movimiento Industrial Misiones avizoran un 2021 de recuperación económica

En el brindis de fin de año que realiza habitualmente el Movimiento Industrial Misionero (MIM) la mayoría de los industriales entrevistados por Misiones Online destacó las medidas tomadas oportunamente por el Gobierno provincial en el escenario de pandemia y se mostraron entusiasmados con la recuperación que está mostrando actualmente la economía provincial que los lleva a imaginar un 2021 con crecimiento de los índices de producción y trabajo en todas las actividades, favorecidas además por el cierre de las fronteras que contribuyó a que se invierta en la economía local.

El presidente del MIM, el empresario de la construcción Gerardo Grippo, ponderó las medidas adoptadas por el gobierno de la provincia durante la pandemia y destacó que le permitió a la economía mantenerse en movimiento.

“Misiones salió a tomar las primeras medidas respecto de, por ejemplo, el no concurrir a clases, decidió cerrar fronteras, decidió asistir con toda una base que ya venía manteniendo de hospitales de distintos niveles, de atención primaria de la salud, que le permitió hacer el seguimiento epidemiológico y evitar que fuera extendiéndose esto del virus”, apuntó y agregó que se pudo controlar y dejar funcionando la mayor parte de las actividades.

“Nos ha permitido durante ocho o nueve meses tener el 90% de las actividades industriales, comerciales en movimiento y esto ha sido muy propicio para nosotros”, reconoció.

Grippo recordó que gracias al cierre de las fronteras 10 mil millones de pesos se quedaron en Misiones y se reciclaron en su economía, gracias a la cadena que se forma entre los consumidores, los comercios y la industria que los abastece.

“Además, todos han hecho algo en la construcción y esto fue muy beneficioso. Este año, además, la provincia ha puesto eje en evidenciar las asimetrías. Lo ha hecho a través de la Cámara de Diputados tratando de generar zonas aduaneras especiales, lamentablemente no contamos con que el Poder Ejecutivo (nacional) lo vetara, pero una vez más la Provincia ha puesto en agenda nacional este tema tan importante”, enfatizó.

Para el empresario tanto las zonas especiales aduaneras como la reglamentación del artículo 10 de la ley Pyme son herramientas y pidió seguir buscando alternativas pensando en el objetivo de ser competitivos en la región.

Grippo lamentó que todavía falta para recuperar el nivel de empleo que había antes de la pandemia, aunque se mostró optimista de cara al futuro. “Hoy estaremos en el 50 o 60% del nivel de empleo que teníamos en la pre pandemia y tenemos muchas expectativas respecto del primer semestre de 2021 porque se está anunciando una reactivación económica, créditos hipotecarios, financiamientos de obras, creemos que todo esto va reactivar la economía”, concluyó.

“Misiones comenzó a moverse antes”

Para Nelson Carballo, empresario de la construcción y también miembro del MIM, 2020 fue un año muy difícil para todos, aunque destacó que “tuvimos una situación diferencial en la provincia que empezó a moverse un poco antes que el resto del país porque se tomaron las medidas sanitarias adecuadas en su momento. A pesar de tener una frontera muy extensa pudimos comenzar a trabajar antes que otras provincias. Indudablemente un año muy difícil pero dentro de lo que es la situación nacional comenzamos a trabajar en mayo, abril y ahora estamos con una actividad bastante importante, manteniendo un nivel de ocupación de personal importante”.

Sobre el nivel de empleo recordó que venía del año 2018 con una caída muy importante en la provincia y en todo el país, “con la pandemia se vino abajo y hubo mucha desocupación que despacito la estamos recuperando aunque todavía no estamos en los porcentajes habituales o normales de ocupación, pero se recuperó bastante».

Mirando al año que se aproxima Carballo sostuvo que “siempre tratamos de ser positivos aunque va a ser un año también difícil porque estimamos que hasta mediados de año vamos a estar todavía en pandemia, así que estimamos que vamos a seguir por lo menos seis meses más en una situación difícil”.

También se mostró de acuerdo con el cierre de las fronteras y lamentó el veto presidencial al artículo de la ley de Presupuesto nacional que otorgaba regímenes fiscales especiales a Misiones, citando un dato objetivo como el aumento de la circulación monetaria en la provincia con la frontera cerrada, “a pesar de la pandemia, comparado junio, julio, agosto de este año con los mismos meses de 2019 hubo un aumento en la circulación monetaria en la provincia, sin duda producto del cierre de frontera”.

Agregó que “estamos viendo en estos días en el centro de Posadas la cantidad de gente en los comercios y tiene que ver con eso, ojala podamos abrirla cuanto antes porque hay una cuestión de hermandad y comunicación, normalidad para abrirlas pero en condiciones de competitividad adecuadas para la provincia. Esta ley de Presupuesto que había sido aprobada y fue vetada en este artículo puntual nos deja de nuevo en una situación expectante de cómo se va a resolver la competitividad”.

Boom de demanda

Marcelo Scherf propietario de Cerámica Garuhapé SRL, destacó que desde el levantamiento de la cuarentena estricta la demanda de materiales para la construcción tuvo un crecimiento importante y lo adjudicó al cambio de hábitos de consumo “se invirtió mucho en la construcción y eso hizo que trabajáramos con más volumen y paulatinamente fuimos incrementando la producción en un crecimiento que fue exponencial en cuanto al volumen que había que producir”, dijo.

Resaltó además que hay expectativas favorables para el año próximo por obras públicas, “hay mucha información al respecto y estamos con expectativas, más en Misiones que el Gobierno provincial siempre está apostando a eso y lo vemos con muy buen os ojos”.

En cuanto a los volúmenes de producción destacó el empresario que la producción aumento aproximadamente en un 40-50 por ciento de lo que venían produciendo, “veníamos muy bajo, los años anteriores había obra pública y la parte privada estaba consumiendo poco y este año continuo la obra pública y se incrementó mucho la obra privada” por las inversiones en, ampliación y refacción de viviendas “se volcó a la construcción con el dinero que iba a otras actividades. Quedo mucho dinero en la provincia que se volcó a la construcción”, precisó Scherf.

Agregó que con la reactivación recuperaron la producción y destacó que el valor comercial “está ahora en lo que tiene que ser porque veníamos muy abajo, más allá de lo que se habla en la calle de que el ladrillo aumentó mucho, porque durante los últimos 4-5 años haciendo una comparación de los distintos materiales nosotros hemos evolucionado en los precios mucho menos que muchos materiales de la construcción”.

Respecto a la demanda dijo que actualmente trabajan casi exclusivamente en la provincia de Misiones, “tenemos mercado en Corrientes pero debido al aumento del consumo en la provincia fuimos relegando el envío afuera para poder atender mejor acá, pero seguimos mandando algo a Corrientes porque ellos no tienen producción de ladrillos cerámicos” precisando que el personal que venía con horario reducido ahora está con un 20 por ciento más de producción.

Sobre las perspectivas del 2021, el empresario consideró que de acuerdo a la información que manejan de la provincia “creo que va a ser un año bueno para la construcción porque el Gobierno provincial tiene muchos trabajos programados que creo se llevaran adelante y vamos a tener un buen año, además creo que la parte privada va a consumir más porque no va a volver a cambiar los hábitos”.

Al aire libre

La empresaria inmobiliaria y arquitecta, Graciela Arce, afirmó que a pesar de las dificultades que presentó el 2020, fue un año que permitió reinventarse, reorganizarse y cuidarse, principalmente por el contexto de la pandemia. “Creo que, si sabemos aprovechar, todas las enseñanzas que nos dejó este 2020, vamos a poder lograr tener un 2021 con otra dinámica, con otros aprendizajes”, apuntó.

Dijo que en el plano de la construcción, a gracias a que las personas dejaron de viajar, hubo una fuerte inversión para el arreglo y la inversión en propiedades. En tanto para el rubro inmobiliario, señaló que hay mucho trabajo para todos los profesionales, tanto arquitectos, como empresarios, ingenieros o del rubro inmobiliario.

“Se está viendo una movida totalmente diferente y una solicitud del interesado muy diferente. Antes a la gente le interesaba un poco más comprar un departamento y hoy está pensando más en un departamento con una muy buena iluminación, con una amplia terraza, con una casa como para tener un lugar para tomar sol, para una pileta, para estar más al aire libre. La gente está viviendo mucho más al aire libre”, definió.

Sobre el alquiler de propiedades, Arce indicó que no vio cambios y que el 99% de sus clientes cumple con sus obligaciones. “Hay mucho interés en este momento, por algo que no se puede lograr contener, que es la parte de pedidos de casas a nivel temporario, con contratos de locación, es la demanda que se tiene, que no estamos pudiendo cumplir”, añadió.

Sobre lo que depara el año próximo, la profesional cree que habrá un crecimiento en la demanda de lotes. “Para el 2021 se espera un crecimiento inmobiliario, pero a nivel loteo. Creo que no va dejar de crecer el tema de propiedades de departamentos, pero que está creciendo y va seguir creciendo la demanda de loteos”, concluyó.

Año difícil para las Pymes

Para el representante de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), Mauricio Blanco, el actual fue un año bastante complejo para todos, “sobre todo nosotros, que asistimos a las Pymes, nos encontramos con dificultades importantes, algunas empresas que comenzaron a tener problemas de cumplimiento en sus obligaciones, otras que necesitaban mucho apoyo y tampoco tenían el sustento necesario en cuanto a garantías y avales”.

Explicó que les resultó difícil porque por la actividad reflejan prácticamente la suerte que corren las Pymes, pero destacó que igualmente se trabajó mucho, “sobre todo en descuento de cheques, en la Bolsa que es una operatoria muy interesante y también en el otorgamiento de avales para que tomen créditos en los bancos cualquiera de las Pymes de la provincia”.

Sobre la situación de las empresas el representante de Acindar Pymes comentó que tuvieron dificultades en muchas provincias, “empresas que estaban en marcha están prácticamente en la quiebra, otras en concurso, otras con seria dificultades, hubo de todo y algunos rubros muy específicos tuvieron una actividad, no diría normal pero pudieron mantenerse.

Destacó sobre el desempleo que “es hoy una de las calamidades que estamos sufriendo porque las Pymes son las principales generadoras de trabajo y al estar tan castigadas en este momento, no solo que no pueden incorporar gente sino que muchas restringen su plantel, es un punto crítico donde el ATP ayudo algo, otras ni siquiera con el ATP pudieron solucionar pero estamos en un momento crítico del país sobre todo en lo macro económico”.

Sobre el 2021 sostuvo que “decir algo estaría haciendo futurología, la verdad es que todos esperamos algo pero los economistas que están vinculados con nuestras empresas y nuestras asociaciones financieras nos marcan un rumbo complicado, aún similar al año que transcurrimos, con algunos repuntes pero todavía complicado porque el país está complicado”.

