Carlos María Beigbeder: “El dólar a precio estable y los precios máximos provocan desabastecimiento de alimentos”

El dólar a precio estable en los últimos tiempos y los precios máximos provocaron el desabastecimiento de ciertos alimentos como lácteos, aceites y otros productos en Misiones, según lo afirmó el comerciante y expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas, Carlos María Beigbeder.

Carlos María Beigbeder – Radio Libertad

“Hay faltantes de algunos productos por causa del Covid19 en algunos casos y en otros por la insistencia del Gobierno por hacernos poner precios máximos a determinados productos generando de esa manera el desabastecimiento ya que las fábricas no trabajan para perder dinero”, expresó el comerciante.

Además, comentó que esto “se puede notar en los lácteos, productos derivados de la harina, algunos faltantes con los vinos y esto continuará así hasta que el Estado se dé cuenta que es el principal responsable de la suba de precios, de la desconfianza y del intento errado de mantener el dólar a precio estable y el dólar paralelo de la misma manera y con la consecuencia de que el precio suba”.

Sobre el aceite, expuso que ellos venden una marca conocida dentro del mercado y la empresa no quiere seguir mandando el producto porque están obligados a vender a menor valor porque dichas empresas “nos ponen cuotas”.

En ese aspecto, señaló que en las góndolas de los supermercados “uno se puede dar cuenta que hay diferentes cuestiones que hacen a la faltante como es el de los precios máximos y con ello proliferan otras marcas que por ahí antes no existían o estaban desactualizadas. Entonces, por ejemplo ahora hay aceite con un poco de oliva y eso hace que sea un producto nuevo y que se ponga un precio normal. En cambio, el aceite común que sería el puro de girasol, no está más en las góndolas, desapareció y no volverán más hasta que dejen de seguir con este tipo de medidas tanto en los supermercados como en las empresas en su conjunto”.

ZF-A