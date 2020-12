Fede Bal es el nuevo eliminado de Masterchef Celebrity

Luego de quedar sentenciado junto a El Mono de Kapanga, el actor se despidió de Masterchef Celebrity . Al actor le pasó de todo en una gala muy exigente y dejó el programa en la víspera de las semifinales.

Nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity Argentina. Federico Bal abandonó el programa tras la decisión tomada por el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Fede Bal no tuvo una buena noche, incluso se hizo un corte importante en una de sus manos, que le hizo perder tiempo en una difícil gala de eliminación en la que quedó mano a mano con el Mono de Kapanga en la decisión final, tras la salvación de Vicky Xipolitakis, Belu Lucius, Sofía Pachano y Leticia Siciliani.

“Un pibe bárbaro, vos ya le ganaste a la vida. Te quiero mucho”, señaló el músico. A lo que Fede respondió: “Me encanta que se quede. Se lo merece”.

‘Hoy la competencia te pasó por arriba y no pudiste con ella. Gracias por estar en el programa. Sos un gran pibe‘, lo despidió Del Moro.

‘Yo sabía que iba a llegar lejos. Me dieron un amor por la cocina que no sabía que tenía‘, le agradeció al jurado. ‘La pasé muy bien. Es muy loco trabajar en algo que también soy fan. Creo que es la primera vez que me pasa. Soy feliz. Me voy con el pecho inflado por haber estado en MasterChef Celebrity‘, cerró Fede, antes de agradecer y valorar el trabajo de todos los que integran el ciclo.

‘Te deseo mucha suerte. Tenés condiciones para hacer cosas buenas. Nos sorprendiste muchas veces. Te vamos a extrañar‘, le dijo Germán Martitegui, quien protagonizó varios cruces con Bal.

El desafío que planteó el jurado fue realizar un plato de ricota frita con salsa fresca de remolacha y puré de habas. Sofía Pachano y Leticia Siciliani fueron las más destacadas por el jurado.

De esta forma, El Mono, Pachano, Siciliani, Vicky Xipolitakis y se suman a El POLACO y Analía Franchín, quienes habían evitado ir a la Gala de Eliminación. Al final, Del Moro anunció que ahora el ciclo se renovará para el inicio de las semifinales.

Este lunes 21 de diciembre regresará a MasterChef Celebrity Claudia Villafañe (ausente por el fallecimiento de DIEGO MARADONA) y la producción decidirá cómo continuará su participación en el programa.

Los finalistas recibirán un año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess y el ganador recibirá, además, el trofeo de “MasterChef Celebrity” y un millón de pesos en efectivo.

Fuente: El Tribuno

E.B.-CP