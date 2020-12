Con distanciamiento social y cupos limitados: así se observó “La estrella de Belén” en el Parque del Conocimiento

Un equipo de Misiones Online presenció el fenómeno conocido como “La Estrella de Belén” o la “Gran Conjunción” entre los planetas de Júpiter y Saturno se pudo ver desde el Observatorio de las Misiones en el Parque del Conocimiento desde las 18:30 con espectáculos de luces y sonido, charlas y la proyección de un film documental sobre el Big Bang.

Cerca de las 20:30 el público observó a través de una pantalla que transmitía de cerca la gran conjunción, un fenómeno que no se visibiliza a una distancia tan pequeña desde el año 1623. Un fenómeno tan espectacular no se podrá observar hasta el año 2080 y luego no volverán a acercarse tanto hasta el año 2400.

En Misiones este fenómeno astronómico se pudo apreciar a simple vista momentos después de la caída del sol en dirección al oeste, por debajo de la luna, aunque se recomendaba utilizar telescopios para poder apreciarlo de una forma completa.

De esta manera, el Observatorio Astronómico de las Misiones en el Parque del Conocimiento brindó a su público la posibilidad de apreciarlo como actividad gratuita y abierta a todo público aunque con capacidad limitada por las restricciones frente al coronavirus.

Luego del film documental sobre el Big Bang, el público fanático de la astronomía se dirigió hacia el patio del lugar a observar y escuchar las explicaciones de los expertos.

El Coordinador del Observatorio, Federico López comentó que la experiencia de organizar este evento le brindó “muchas emociones, todo lo que tiene que ver con esta pasión que es la astronomía es hermoso”.

En referencia a cómo se vieron afectados las actividades organizadas desde el Observatorio con la pandemia expresó que “en muchos sentidos se truncaron muchas actividades porque nosotros trabajamos mucho con los colegios desde ese lado, de apoyar lo educativo no pudimos. Pero siempre desde la educación informal lo logramos a través de las redes sociales y recientemente cuando pudimos tener un protocolo para poder asistir presencialmente esporádicamente hacíamos actividades y la gente concurría por cupos”.

Con respecto a los cupos limitados expresó que “Es cierto que muchísimas personas no pudieron venir y quieren venir pero tuvimos limitaciones por el tema de que es una institución que tiene un espacio limitado pero el año que viene volvemos a full con las actividades así que van a poder conocer seguro”.

Un fenómeno elegido para vivirlo con familia y amigos

El público aficionado adquirió los tickets por las páginas del Observatorio de las Misiones y con rotundo éxito se acabaron en pocas horas. En cuanto a los concurrentes, decidieron compartir este único momento solos, con familiares o con amigos.

De esta manera, Marcos Agurto que decidió asistir sólo al evento comentó “me sentí como en casa desde que llegué al Observatorio y las explicaciones que nos están dando me hicieron sentir a gusto”.

Esperanza Romero y Ariel Recalde (madre e hijo) quedaron fascinados por el avistamiento de la “Estrella de Belén” y recalcaron que el espectáculo les hizo reflexionar sobre la inmensidad del universo y de los planetas y la pequeñez de los humanos. Con respecto a esto, Esperanza comentó que “la conjunción está perfecta para que podamos apreciarla a pesar de que con el coronavirus no pudimos pasar al observatorio, es muy emocionante, te pone la piel de gallina porque es algo que no teníamos noción” puntualizó.

Avistar este fenómeno le maravilló porque “es algo único que no se va a poder ver hasta el 2080”. Por otra parte, su hijo expresó que de esta experiencia se lleva “más curiosidad por el universo, por las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, termino fascinado por esta experiencia”.

Por otro lado, Adriana concurrió al Observatorio con su hermana y expresó que “Es la primera vez que pude venir porque como vivo en Corrientes allá no hay esta clase de eventos, es muy lindo que hayan hecho esto” puntualizó. Con respecto a cómo se enteraron del evento dijo que fue a través de la red social Instagram y que “apenas nos enteramos, no tardamos ni dos minutos en anotarnos, siempre estamos atentas al planetario”.

