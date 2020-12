Turistas que certifiquen alojamientos o contratación de servicios con empresas de Misiones tendrán gratis el test de Covid desde este lunes al ingresar a la provincia

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, brindó precisiones sobre las medidas que se tomaron en la provincia de Misiones y comienzan a regir a partir de mañana lunes 21 de diciembre de 2020.

“Necesitábamos tener un incentivo más para que la gente elija nuestro destino, y en función de eso sabíamos que el requerimiento del test era algo que podía ponerse en la balanza como algo negativo. Entonces se exige el test, pero aquellos turistas que puedan verificar una reserva en algún alojamiento o un servicio turístico van a acceder al test libre y gratuito por parte del gobierno de la provincia“, explicó el funcionario en diálogo con FM Santa María de las Misiones.

Aquellos que tengan vengan a vacacionar a Misiones podrán optar por este test gratuito ingresando desde la App Misiones Digital, a la solapa “Turismo Nacional”, desde donde serán derivados a una página donde podrán solicitar dicho test sin ningún costo.

Para no abonar el valor de la prueba anti Covid deberán demostrar la contratación de cualquier servicio del rubro turístico que hayan contratado en Misiones, como un hotel, la entrada a un Parque provincial, etc. En la App se carga el comprobante y se generará un código QR que se deberá presentar en cualquiera de los ingresos a la provincia (El Arco y Centinela).

Con el cumplimento de este requisito, el visitante y su grupo familiar o contingente, no pagarán el test de ingreso que exige el “pasaporte sanitario” de Misiones.

Los servicios deben corresponder a una empresa radicada en la provincia o al Gobierno de Misiones en el caso de los parques. No se tomarán en cuenta si son contratados o reservados desde plataformas o páginas de afuera de Misiones (por ejemplo Booking, Despegar, etc.).

“Para aquellas personas menores de 15 años no es obligatorio hacerse el test, si tiene temperatura dentro de los parámetros que indicarían un alerta por Covid, el personal del control tomará las medidas indicadas por protocolo; en principio, si tuviera temperatura por debajo de los valores indicados como alarma y no tuviera ningún síntoma al momento del testeo, no hace falta que se lo haga“, aclaró Arrúa.

Arrúa aclaró que aquellos que vengan a visitar a algún familiar para las fiestas sin contratar un servicio turístico, deberán abonar el hisopado; aunque los estudiantes, jubilados y personas con discapacidad lo tendrán de manera gratuita.

Arrúa anunció además que al igual que los turistas, los estudiantes y los jubilados, como las personas con discapacidad no deberán abonar el hisopado obligatorio siempre que tengan domicilio en Misiones.

“Las personas con discapacidad se suman a estos beneficios que ya teníamos con los jubilados, con los estudiantes. Con verificarlo de manera visual o a través de su carnet de discapacidad van a tener el test libre y gratuito“, contó.

Para agilizar los testeos, a partir de este lunes el servicio de laboratorio para el hisopado rápido estará disponible las 24 horas tanto en el Arco como en Centinela, cuando hasta este domingo funciona de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.

Y en el caso de que el testeo resulte positivo, pero el turista ya tiene contratado un servicio de alojamiento, Arrúa contó que muchos hoteles ya destinaron un grupo de habitaciones para que las personas puedan alojarse en caso de dar positivo.

Además resaltó la importancia de contar con el “seguro COVID”, ya que “las obras sociales y los seguros prevén esta situación y te cubren una internación o una terapia si hiciera falta”.

En los aeropuertos

Arrúa explicó que sábado y domingo ya se aplicará la gratuidad para quienes ingresen por vía aérea. Sin embargo, por disposición de la Administración de la Aviación Civil (ANAC), se exige el test de COVID antes de embarcar.

Confirmó que comenzaron la gestión ante la ANAC para que se pueda firmar una declaración jurada obligatoria, a fin de poder hacer el test gratuito en Misiones si el viaje tiene un fin turístico.

En el caso de aquellos turistas que ya tengan el test de COVID hecho antes de entrar a Misiones, se le brindará una cuponera con descuentos a entradas a los Parques provinciales, conjuntos jesuíticos, paseos en lancha en Moconá, entre otros.

“Incluso estamos sumando a través de las ciudades cabeceras de aeropuerto, que son Posadas e Iguazú, la posibilidad de alguna cuponera propia de la ciudad con las que buscamos generar descuentos del 5 o 10% en servicios, como el taxi que te lleva del aeropuerto a la ciudad, una copa de bienvenida en los lugares que vas a ir a cenar”, adelantó.

“Buscamos generar pequeños incentivos que el sector ya tiene incorporado para los visitantes, pero trasladarlo a una cuponera que genera además que el turista se sienta mimado y que también te genera promoción“, agregó.

Conexión Corrientes

Arrúa explicó que en el caso de contratar un paquete turístico que incluya -además de Misiones- un recorrido por los Esteros del Iberá, en este caso puntualmente el testeo para volver a ingresar desde ese punto de Corrientes será gratuito, siempre y en cuando el retorno sea dentro de las siguientes 72 horas. Este beneficio no incluye otros destinos correntinos.

“Todo esto va a regir hasta que empiece la vacuna, salvo que la epidemiología nos vaya marcando otra cosa. Por ahora la indicación que tenemos es que este es el protocolo que se va a seguir por todo el verano hasta que se comience la vacunación”, señaló el Arrúa.

Afirmó que se está negociando la posibilidad de ampliar los vuelos a la provincia, de manera que los 10 a 12 vuelos que tiene previsto Aerolíneas Argentinas pasen a ser entre 15 y 16.

ZF-CP