El 80 por ciento de los visitantes que llegan a los ingresos a Misiones lo hacen sin certificado covid negativo y lo realizan al llegar

El ingreso a Misiones aumentó en gran medida, debido a que muchos visitantes vienen a pasar las fiestas de fin de año con sus familias. En ese marco, el 80% de los que llegan hasta el ingreso de Centinela lo hacen sin certificado covid-19 negativo y recién se realizan la prueba en los puestos de control que dispone la Provincia.

En esa línea, una fuente informó que “el 1% de los que ingresan en colectivos de larga distancia viene sin certificado covid, el resto viene con con la prueba con resultado negativo y continúa su rumbo normalmente. El 80% de los que ingresan vienen en auto y sin certificado porque en Buenos Aires o en otros puntos del país el test cuesta $6000 y aquí solo cuesta $2000”, señaló.

Hasta el mediodía, los visitantes en su mayoría eran misioneros que retornaban a la Tierra Colorada para pasar las fiestas de fin de año con su familia. Por su parte, los paraguayos que eligen cruzar hacia su país por Misiones deben esperar una cierta cantidad de compatriotas y luego parten escoltados en “caravana”.

“Los paraguayos que ingresan lo hacen sin problemas, la Policía de Misiones junta a varios vehículos y luego los acompaña hasta el Puente Internacional para que ninguno cambie su rumbo”, indicó Carlos Báez, subsecretario de Logística en Farmacia y Bioquímica del Ministerio de Salud Pública.

Contrariamente a lo ocurrido ayer, durante esta mañana se registró poco movimiento por parte de los turistas que eligen Misiones para pasar las fiestas. Asimismo, según informaron el 80 % de los jóvenes que ingresan son estudiantes que residen en Corrientes, Córdoba y Buenos Aires.

En ese marco, quienes puedan comprobar su regularidad y no tengan certificado de covid-19 pueden acceder al hisopado de manera gratuita. El testeo gratuito también es para los jubilados y las personas con discapacidad.

“Quienes pueden justificar o presentar su regularidad de estudios, el hisopado es gratuito, simplemente deben hacer la fila y esperar ser llamados”, señaló.

Además de los estudiantes y paraguayos que ingresan, también hay cientos de familias misioneras que residen en otra provincia y eligen pasar las fiestas de fin de año cerca de los seres queridos que aún permanecen en la tierra colorada.



Juan Benítez Barrientos, misionero que vive en Buenos Aires trajó su certificado de covid-19 que se realizó en Capital Federal y accedió a la provincia en unos pocos minutos luego de los chequeos correspondientes. “Hace un año y medio que no venimos a la provincia por el tema del Covid-19 y acabamos de aprobar el ingreso, estamos re contentos.Vamos a visitar a la viejita que justo hoy es el cumpleaños, igual vamos a llegar un poco tarde porque es en Eldorado pero de igual manera contentos”, relató.

Antes de subir a su vehículo para partir hacia Oberá al cumpleaños de su madre, el misionero contó cómo hizo para llegar “para ingresar, entramos a las páginas del Gobierno, fuimos a hacer el test que gracias a dios nos dio negativo. Entonces vinimos para acá tranquilos, acá nos recibieron de buena forma, no perdimos nada de tiempo. Decirle a la gente que venga que hagan los papeles correspondientes que acá no hay ningún problema”, comentó

“Por suerte vamos a poder pasar las dos fiestas en la provincia, así que estamos más que contentos. Además es el cumpleaños de mi hermano el primero y hoy el de mi madre así que triple festejo pero con mucha conciencia como debe ser, con distanciamiento social, al aire libre”, explicó.

Una familia y su calvario para visitar a su familia en Paraguay

Formosa y Misiones son dos puntos habilitados y habituales para cruzar al país guaraní, pero no en todas las provincias te dejan circular libremente, está familia que salió desde Santa Fe llegó hasta Chaco y no los dejaron entrar y debieron volver, cambiar de ruta e ingresar por Misiones.

“En realidad queríamos llegar a Paraguay, viajamos con una familia que hace un año que no ve a sus hijos. La opción que nos quedaba más cerca era por Clorinda pero en chaco ya no nos dejaron pasar, ahí aproximadamente habíamos hecho entre 900 y 950 kilómetros. Entonces optamos con esta familia dar la vuelta, volver a Santa fé, ir a Entre Rios, pasar por Corrientes para llegar a Posadas”, contaron mientras aguardaban que lleguen otros compatriotas para partir hacia Paraguay.

“Prácticamente desde ayer a las 10 de la mañana que andamos arriba del auto para tratar de que esta familia llegue a ver a sus familiares que tiene en Paraguay. Es algo doloroso porque casi hubo una situación en el que el viaje se truncó y teníamos que dar la vuelta y volver al destino”, contó indignado Sandro Ibañez.

Al mismo tiempo, agradeció la posibilidad de pasar por Misiones hacia Paraguay y reconoció como “buena” la actitud de simplemente pedir el certificado de covid-19 para ingresar. “Yo le agradezco a esta provincia porque esto es empatía por el otro, porque le brinda soluciones a la gente”, relató.

“Nosotros andamos con el permiso cuidAR que es un permiso Nacional que tenemos todos los que veníamos en el vehículo. Este permiso Nacional no nos sirvió ni en Chaco ni en Formosa. Un permiso que te da el Gobierno de la Nación no te sirve en muchos lugares. Nos encontramos con una Argentina partida, pero aquí encontramos la solución que eso es lo bueno, allá en las otras provincias no. Uno de nuestros ya se está haciendo el hisopado, ahora vamos a tratar de poder continuar este viaje y después volver”, resaltó el hombre que pronto estará con su familia en Paraguay.

Por otro lado, cabe mencionar que, a partir de mañana, el Gobierno Provincial brindará a los turistas la posibilidad de acceder a testeos gratuitos. Para acceder a este servicio deberán solicitar el permiso en la aplicación Misiones Digital, y en algunas situaciones tendrán que disponer de una boleta que certifique su reserva en algún alojamiento o excursión turística en el lugar que deseen entrar, es decir que quienes no cuenten con papeles que certifiquen su estadía en algún hotel o voucher deberán pagar el test.

