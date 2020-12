Básquet NBA: Campazzo sintió el rigor arbitral en el triunfo de Denver sobre Portland

El argentino Facundo Campazzo sintió el rigor de los árbitros de la NBA, que le sancionaron cinco infracciones, en el triunfo logrado por Denver Nuggets ante Portland Trail Blazers por 129 a 96, en el tercer y último cotejo de la pretemporada. El basquetbolista argentino jugó para los Nuggets 14 minutos y 46 segundos, en los que sumó tres puntos (1-3 en dobles y 0-2 en triples), un robo y las mencionadas cinco infracciones para completar su planilla.

El base cordobés, de 1,81 metros de estatura, ingresó en el final del segundo cuarto, luego inició de titular el segundo tiempo y finalizó jugando en los minutos finales, aunque muy condicionado por las infracciones que le sancionaron.

En el primer cotejo ante Golden State Warriors, la noche de su debut, Campazzo estuvo en la cancha 24 minutos sumando ocho tantos (2-3 en dobles, 1-3 en triples, 1-2 en libres), tres asistencias, un rebote y un recupero, mientras que en el anterior amistoso ante los Blazers participó nueve minutos y 36 segundos, aportando un rebote, tres asistencias, un robo y un bloqueo.

El goleador de los Nuggets, que debutarán en la liga el próximo 23 con Sacramento Kings como local, fue Paul Millsap con 24 tantos, seguido por Michael Porter con 20, mientras que en Portland CJ McCollum encestó 26.

