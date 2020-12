Infracciones de tránsito: aclaran que no pueden retener a las personas en el ingreso a Misiones para notificarle sobre multas

El ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones y profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional de Misiones, Rodrigo Bacigalupi, se refirió a la posibilidad de detención de una persona para notificarle sobre sus infracciones de tránsito. “Pueden invocar esta situación excepcional en el ingreso a la provincia por la pandemia, pero no para otra cosa”, indicó al respecto.

Rodrigo Bacigalupi – FM Santa María de las Misiones.

El abogado señaló que las personas no pueden estar privadas de la circulación mientras espera las notificaciones correspondientes sobre las multas ya que “las autoridades no tienen competencia ni poder” para tal caso. Frente a este escenario, precisó, la gente muchas veces elige no entrar en algún conflicto con el personal de la fuerza y es por ello que deciden acatar las reglas.

“En ese punto también hay que avisarle a la gente que pueden notificarse en disconformidad y dejan constancia de que han sido obligados y detenidos. Deja en claro que están abusando de la autoridad que no tienen, obviamente con fines recaudatorios. Todo termina en el regateo para ver cuánto termino pagando las infracciones. No me pueden obligar a detenerme”, manifestó.

Rodrigo Bacigalupi.

Sostuvo que se ven afectados derechos constitucionales y que, frente a estas situaciones, es importante que las personas, en la misma notificación, incorporen un breve escrito que indique que fue “detenido sin consentimiento”: “Acá hay un desborde de autoridad que es absoluto. Lamentablemente, tenemos mayoría de ciudadanos que prefieren pagar o bajar la cabeza en vez de plantarse y cuestionar las infracciones”, acotó.

El letrado llamó a la ciudadanía a “defenderse y hacer valer su derecho” para que logren ajustarse las normas y así evitar hechos de abuso de autoridad, así como también recomendó el asesoramiento de un abogado para saber cómo actuar cuando el panorama presenta otras características más complejas como ser el caso de una persona que, habiendo adquirido un automóvil en 2020, lo notificaron con multas hechas en 2018.

“Me parece que sería una excelente oportunidad porque es increíble la cantidad de multas que hay. Es inimaginable el poder recaudatorio que tienen, y lo hacen a costa de los derechos de la gente. No digo que si uno cometió una infracción no tenga que pagar la consecuencia. Es una situación de total desigualdad de partes, un solo órgano fija las infracciones y los valores, está todo concentrado”, aseguró.

Consultado sobre si los radares municipales tienen la posibilidad de cobrar multas sobre rutas nacionales, Bacigalupi sostuvo que, en principio, no pueden hacerlo. Sobre la misma línea, precisó que existe un esquema nacional donde los municipios pueden ingresar o adherirse a ese sistema de control de tránsito. «Si la Nación delega, los municipios podrían hacerlo. Hay una norma, pero deben integrar este sistema donde cada uno suscribe», cerró.

AV-A