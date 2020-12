Defensa del Consumidor analiza la inclusión de materiales de construcción en la lista de Precios Vigilados

El referente de Defensa del consumidor manifestó que están trabajando para lograr que los materiales de construcción formen parte de la lista de artículos con precios vigilados, dado que la igual que los electrodomésticos, vienen presentado un excesivo aumento en los precios y se espera que para el 2021 el incremento sea aún mayor.

Alejandro Garzón Maceda – Radio Activa

Alejandro Garzón Maceda, director del área Defensa del Consumidor explicó que están realizando un trabajo de investigación y relevamiento para saber en qué parte de la cadena de comercialización se produce un aumento en los precios y si corresponde o no. Esto ayudará a decidir qué artículos se suman a la lista y cuáles no. Por el momento aclaró que no se está evaluando la posibilidad de añadir los electrodomésticos en los Precios Vigilados.

Maceda señaló que este trabajo de relevamiento no inició por denuncias de los consumidores, sino por una observación que viene haciendo desde hace semanas el sector de Defensa del Consumidor. Sí recibieron muchas denuncias por parte de consumidores sobre todo por problemas con los servicios de compra y venta en internet por demoras e incumpliendo de las presentaciones de servicios como cable o internet.

Además, mencionó que ya retomaron las audiencias presenciales donde se discute la situación de cada acusación que realizan los consumidores. Solo habían estado recibiendo denuncias debido a las limitaciones de personas que podían estar en una oficina, pero finalmente las audiencias se están llevando a cabo con todos los protocolos necesarios, como la capacidad máxima de personas y cumplir con los turnos estrictos para evitar que haya un cúmulo de gente.

En este sentido, señaló que la virtualidad no benefició a los consumidores, ya que, si bien para algunas empresas fue más cómodo recibir las notificaciones por mail, hay consumidores que se quedaron sin hacer la notificación hasta que pudieron tener acceso a los servicios necesario para comunicarse con la defensa del consumidor.

“A veces pedirle al Estado que se transforme en un informático 100 por ciento deja fuera del proceso a aquellos sectores que no tienen acceso al servicio”, opinó Maceda.

