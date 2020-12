Advierten sobre incremento de accidentes con animales venenosos en la época de verano

La Responsable del Departamento de Emergencias, del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, Dra. Andrea Gallardo pidió a la población estar atentos ante el incremento de accidentes con animales venenosos y pidió no automedicarse, sino que recurrir al centro de salud más cercano.

En este sentido, la Responsable del Departamento de Emergencias, del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, Dra. Andrea Gallardo, afirmó que durante el verano son más comunes los casos de accidentes con animales venenosos. Por lo que detalló “ya tuvimos casos de pacientes por accidentes ofídicos, especialmente con yarará y muy poco con coral”.

Asimismo, aconsejó, ante un accidente con una serpiente lo ideal es que se acerquen al centro de salud, les saque una foto o de ser posible, traer el animal (en condiciones seguras) para que el personal de salud pueda definir con que suero tratar al paciente.

Finalmente, se refirió a las primeras atenciones, que debe recibir una persona por accidente con una serpiente. “Es recomendable inmovilizar la zona afectada, taparle si tiene frío, darle agua y trasladarlo al Centro de Salud más cercano. No aplicar torniquetes, no succionar ni quemar la herida, no dar al herido bebidas alcohólicas, ni remedios caseros”.

