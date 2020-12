Misiones y Nación trabajan en el plan operativo de vacunación contra el Covid-19 

Poblaciones objetivos, puntos de distribución y almacenamiento, centros de vacunación, vacunadores, comunicación, sistemas de registros y reportes, entre otros puntos se analizan en la jornada de trabajo que se desarrolla hoy en la sede del Ministerio de Salud Pública. Participan los equipos de salud de Nación, Misiones y PAMI, Ejército Argentino, Policía de Misiones, IPS y Educación.

La apertura estuvo a cargo del Vicegobernador de Misiones, Dr. Carlos Arce, el Ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Alarcón, el Secretario de Equidad en Salud de Nación, Dr. Martín Sabignoso, el Ministro de Educación, Miguel Sedoff, el Presidente del IPS, Dr. Lisandro Benmaor, el Presidente del Consejo de Educación, Lic. Alberto Galarza.

También estuvieron presentes los Subsecretarios de Apoyo y Logística, Dr. Carlos Báez, de Atención Primaria y Salud Ambiental, Dr. Danielo Román Silva, de Gestión Administrativa y Financiera, Eva María Belén Gregori y de Salud, Dr. Héctor Proeza.

El Ministro de Salud Pública de Misiones, Dr. Oscar Alarcón dio la bienvenida al equipo de Nación e indicó que durante estos dos días de trabajo “no solo vamos a reforzar nuestros conocimientos, sino que vamos fortalecer el plan operativo de vacunación provincial para inmunizar a nuestra población objetivo a lo largo y ancho de Misiones”.

También destacó la presencia de las Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales que siempre están al lado de los equipos de salud en este tipo de campañas.

Por su parte, el Secretario de Equidad de la Salud de la Nación, Martín Sabignoso destacó el trabajo que viene realizando Misiones en la logista en relación a la próxima campaña de vacunación contra el COVID 19 en Misiones. Resaltó que la vacuna será una herramienta más de prevención, pero “no va a ser una solución inmediata por eso tenemos que seguir generando conciencia de que la mejor manera de cuidarnos y protegernos del coronavirus es cumpliendo con las medidas de prevención: distanciamiento, uso de barbijo e higiene de manos con el compromiso de cuidarnos entre todos”.

El Vicegobernador. Dr. Carlos Arce señaló la importancia de que la Nación ayude no solamente a las Provincias con necesidad, sino a las provincias con resultados y eso «nos gratifica» remarcó.

Queremos dijo Arce que “Misiones sea una de las primeras provincias que reciba la vacuna porque tenemos un sistema de salud que está preparado”.

También marcó que el “mensaje a la población tiene que ser muy claro ya que la vacuna sirve para disminuir la morbimortalidad de una enfermedad; no sirve para evitar la enfermedad, para evitar las fuentes de contagio.»

“Hay que ser muy claros y así como liberamos actividades no liberamos protocolos, así como empieza el plan de vacunación no liberamos los protocolos. Hay que seguir porque para que se logre una inmunidad colectiva va a pasar mucho tiempo, no sé si el año 2021 sea el tiempo para lograr la inmunidad colectiva, ya que como vemos lo que nos ha demostrado esta enfermedad es que es muy variable: Pero uno tiene que tener este mensaje claro y que la población objetivo qué son 262.000 Misioneros que se vacunan porque estamos evitando la morbimortalidad de una enfermedad que es lo que buscamos”.

Puntos de trabajo

En cuanto al punto de poblaciones de objetivos el trabajo apuntó a identificar los grupos de riesgo priorizados para la vacunación en la provincia. Priorización de poblaciones objetivo y números de cada población y total. Analizar las bases de datos nominalizadas disponibles para identificar a la población objetivo y su estratificación al interior de cada grupo priorizado, por ejemplo, en cuanto al grupo de mayores de 60 años subdividirlos en mayores de 80, mayores de 70 o institucionalizados.

Sobre los puntos de distribución y almacenamiento se trabaja en la definición de los puntos de distribución de las vacunas en la provincia. Como así también en la capacidad de almacenamiento de los puntos de distribución de las vacunas. Infraestructura disponible para asegurar la cadena de frío y distribución. Se tiene previsto habilitar los puestos con un horario extendido para evitar aglomeraciones.

Hoy Misiones ya cuenta con 66 puntos de vacunación acondicionados para asegurar la cadena de frío. Se está trabajando el armado de más puntos, “en el ejercito será quien vacune a las fuerzas y colaborará con la distribución y traslados de la población objetivo que no pueda acceder a los puntos de vacunación”, indicaron desde el área de inmunizaciones de Salud Pública.

Hoy Misiones cuenta con más de 1000 vacunadores capacitados para llevar adelante la campaña de vacunación contra el COVID 19.

