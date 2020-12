Electrodomésticos y materiales para la construcción también integrarán la lista de precios vigilados

Los comercios que venden materiales para la construcción y los que ofrecen electrodomésticos, tanto en locales como a través de venta online, deberán informar la lista de precios de sus productos a diario, según se estableció a través de la Resolución 678/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La misma destacó que «es deber del Gobierno garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo», y remarcó que resulta «un interés prioritario asegurar el acceso equitativo sin restricciones a bienes básicos, tales como aquellos materiales esenciales y de mayor demanda en el sector de la construcción».

Además, indicó que «en igual medida, resulta necesario garantizar dicho acceso a los electrodomésticos que resulten esenciales en la cotidianeidad doméstica para las y los consumidores».

«El adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental que la información sea clara y se encuentre disponible para las y los consumidores en todo momento, y que los proveedores de bienes y servicios la brinden en forma amplia y accesible«, puntualizó la normativa.

En consecuencia, sostuvo que «resulta necesario incorporar al Sistema Electrónico de Precio Argentinos (SEPA) a los materiales esenciales y de mayor demanda en el sector de la construcción así como también a los electrodomésticos esenciales».

Precisó que esta medida se tomó «a fin de ampliar el acceso a la información por parte de las y los consumidores e incentivar la competencia entre los distintos agentes del mercado encargados de su comercialización».

«La obligación de informar alcanza a las grandes empresas que comercialicen estos productos al por menor, no obstante, el resto de los comercios puede informar también voluntariamente», explicaron desde Comercio Interior.

Asimismo, la resolución señaló que «dado el desarrollo vertiginoso que ha experimentado el comercio electrónico recientemente y toda vez que la información suministrada de un mismo proveedor puede diferir con la de los productos que se comercializan en salón de ventas o de manera presencial, corresponde incorporar a las sucursales virtuales o de tipo «web» al régimen informativo».

La normativa remarco que «la información suministrada rige solo para el día en que fue remitida», y aclaró que «de no recibirse la misma en un día de actividad comercial, o si ésta se presentara y no fuera validada por el sistema, no se publicará ningún dato del punto de venta para el día en cuestión, siendo el comercio pasible de las sanciones correspondientes».

«Desde su creación en 2016 a la fecha, las grandes empresas que comercializan alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, informan diariamente sus precios a la Secretaría y ésta los pone a disposición de las y los consumidores a través de la página web Precios Claros», destacaron desde el área que conduce Paula Español.

Remarcaron que «de esta forma, con un sistema de información georreferenciado es posible calcular en qué boca de expendio conviene realizar las compras».

También indicaron que «dada la eficacia que ha mostrado este sistema en la publicidad de precios y de información útil para la compra a las y los consumidores y como herramienta para el monitoreo de precios de venta al público, se extiende su alcance a más productos de consumo masivo: los principales electrodomésticos del hogar y materiales para la construcción».

El sector de materiales para la construcción se vio envuelto en una polémica, a raíz de denuncias que hubo sobre faltante y desabastecimiento. A tal punto que el 20 de noviembre último, Comercio Interior intimó a las empresas que producen, distribuyen y comercializan productos e insumos para la construcción a garantizar el abastecimiento y aumentar su producción de materiales.

La Secretaría requirió a las empresas que integran la cadena del sector «incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada».

Además, les solicitó que «implementen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión» de los materiales, con el objetivo de satisfacer la demanda que se incrementó en los últimos meses como consecuencia de la progresiva reactivación de la construcción.

Por el lado de los electrodomésticos, su incorporación al programa Ahora 12, con la posibilidad de comprarlos en hasta 36 cuotas, llevó también al Gobierno a poner la lupa sobre este sector para evitar que se generen distorsiones en los precios.

Fuente. Ámbito Financiero

