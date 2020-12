Gonzalo Weiss cumplió con 100 kilómetros de pruebas sobre un auto de rally en España

El piloto misionero Gonzalo Weiss, cumplió ayer con 100 kilómetros de pruebas sobre el Peugeot 208 R2 del ARVidal Racing y dejó una buena impresión en el test realizado por los caminos vecinales de Orense en la región de Galicia en España.

Weiss, quien fue navegando por el español Pablo Sánchez, trabajó en dos tramos de un Parque Eólico, que fue cerrado especialmente para la prueba. Por la mañana los trabajos estuvieron centrados en un tramo de 4 kilómetros que tenía el piso de tosca fina y el segundo tramo, utilizado por la tarde, tenía unos 6 kilómetros de extensión, más montañoso con sectores con charco, producto de la lluvia de anoche, y resto de nieve del invierno europeo.

El ARVidal Racing asistió con sus mecánicos e ingenieros y Gonzalo estuvo acompañado también por su padre René y por ex piloto José Luis “Cohete” Suárez, quien estuvo en representación de la empresa Road to Success, quien fue nexo para que Weiss sea el primer misionero en probar un auto de rally en Europa.

“Lo primero que te sorprende es la organización que tienen para hacer una prueba. A las 10 de la mañana la policía local cortó el tránsito en un parque Eólico que es una montaña, llevan ambulancia, conos, cinta, eso te sorprende. El equipo estaba con una pequeña asistencia, un ingeniero, mecánicos, llevamos distintos juegos de gomas para probar porque el camino se iba secando y había otro tramo que tenía un poco de nieve que cayó hace unos días. En ese sentido, todos son muy profesionales”, explicó en charla con el programa Noti Tarde de FM del Valle.

Sobre la prueba comentó: “Los primeros kilómetros fueron para sacarnos la presión y para adaptarnos al auto porque tiene mucha tecnología y conocerlo lleva su tiempo. La hoja de ruta la veníamos trabajando hace dos meses sobre como es el estilo de ellos. Anoche miramos algunas cámaras y hoy a la mañana hicimos algunas pasadas y en cada pasada fuimos corrigiendo la hoja. Pablo (Sánchez) es un excelente navegante y los datos que me brindó la verdad es un fenómeno, como fue cambiando la hoja y tiene un gran ritmo”.

“Hicimos 50 kilómetros a la mañana y por la tarde hicimos otros 50 kilómetros en otro tramo más arriba en la montaña, que el piso es muy parecido a Córdoba, más suelto. Fueron 20 kilómetros más de los que teníamos pautado y a eso hay que sumarle los kilómetros de la hoja de ruta. Hicimos muchos kilómetros, más de lo que esperábamos, y ahora empiezo a sentir el cansancio, pero también la felicidad de haber cumplido un sueño”, agregó.

“Después de cada pasada me iba soltando, porque iba conociendo más el auto, cual es el límite y tanto el equipo como Cohete Suárez me fueron dando confianza y al final del día quedamos muy conforme. Pasé de la presión a sentir orgullo trabajar con ellos, son súper profesionales, te sacan presión todo el tiempo, el ingeniero, el navegante, Cohete Suárez también y querés aprender todo el tiempo. Por lo que me dijeron el primer análisis fue más de lo que ellos esperaban”, resaltó.

Respecto al auto contó: “El auto tiene 280 caballos, turbo, mapeo de suspensión, mapeo de turbo, tenés sensores en todos lados, en el escape, en el turbo, pero lo principal era adaptarme al auto e ir conociendo y llevarlo bien. Anoche llovió toda la noche y esta mañana el camino todavía estaba húmedo, había algunos charcos y es un camino montañoso tipo Córdoba”.

“Desde el principio me dijeron que no me preocupe tanto por los sensores y que me dedique a girar y girar y que me suelte y aprender en cada pasada. Cuando me pude relajar mejoramos los tiempos y al final del día me dijeron que se sorprendieron con mi andar porque solo tengo 17 años y no esperaba que me adapte tan rápido”, indicó.

En la jornada de mañana tendrá una nueva reunión con el equipo para analizar todos los datos que dejó la prueba de hoy y trazar los próximos pasos a seguir. El piloto de Aristóbulo del Valle y su padre estarán volviendo a la Argentina el próximo viernes y el sábado regresarán a Misiones.

AR-CP+EP