Habrá test de coronavirus gratuitos para los turistas que ingresen a Misiones con reservación previa

Comenzará a regir desde el lunes y por el momento será únicamente para los que viajen de manera terrestre. La se tomó luego de una reunión entre el Gobierno provincial y empresarios del sector.

En una nueva medida destinada a reactivar el sector, los turistas que ingresen a Misiones por vía terrestre y cuenten con reservación previa no tendrán que abonar el test de coronavirus Covid-19, según acordaron este jueves el Gobierno provincial y empresarios en una reunión vía Zoom.

Misiones desde que inició de la pandemia implementó como requisito obligatorio para quienes querían entrar a su territorio la exigencia de contar con el certificado de Covid-19 negativo, con una vigencia no mayor a las 48 horas. Los que no contaban con ese documento, podían optar por hacerse el estudio en alguno de los dos puntos de ingreso habilitados.

Ahora, a partir de este lunes 21 de diciembre, los turistas que viajen en micros o vehículos a Misiones podrán realizarse la prueba de manera gratuita y así obtener el certificado negativo que exige el “pasaporte sanitario” provincial. Aunque para acceder a ese beneficio deberán mostrar en el ingreso un comprobante de compra o reserva de algún servicio turístico en la provincia como pueden ser reserva de hotel, entradas a parques, etc.

Desde el Ministerio de Turismo aclararon que por el momento la medida alcanza sólo para aquellos que se trasladen vía terrestre porque las líneas aéreas piden el certificado al momento de embarcar y no dejan viajar a quien no cuente con ese documento. “Hay que acordar con las líneas aéreas para que autoricen hacer la prueba en el destino y no sólo en el momento del embarque”, detallaron desde la cartera.

Quienes lleguen a Misiones con el hisopado PCR realizado en el lugar de origen, recibirán como compensación un voucher, por el valor del examen, que podrá utilizarlo en los puntos turísticos de la provincia.

Cabe recordar que además del test, Misiones exige a los turistas que se descarguen la aplicación Misiones Digital y realizar autoevaluación de síntomas que sirve como Declaración Jurada. Aquellos que den positivo en el ingreso, podrán optar por volverse a su provincia o realizar la cuarentena en la Tierra Colorada, pero haciéndose cargo de los costos de alojamiento y de la contraprueba necesaria para recibir el alta médica.

LD-EP