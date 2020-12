Coronavirus: el director del SAMIC de Oberá brindó detalles sobre la muerte de una mujer de 78 años en ese lugar

Sobre el fallecimiento de una mujer de 78 años por Covid en el hospital Samic de Oberá, el director del hospital donde fue atendida, explicó cómo fue la situación, cómo se encontraba y qué medidas tomaron luego de que la mujer llegara. Además, aclaró el motivo de porqué su defunción no fue incluida en el parte epidemiológico de ayer miércoles.

Héctor González – Radio República

Héctor González, director del Samic se refirió a esta situación y aseguró que la mujer fue asistida por el personal de salud siguiendo todos los protocolos de protección y aislamiento, porque si bien no ingresó como un caso confirmado de Covid, presentaba un cuadro grave de insuficiencia respiratoria y manifestó que había estado en contacto estrecho con una persona que había contraído el virus. Por eso, una vez que fue internada, procedieron a hacerle el hisopado. La paciente ingresó a la mañana y fue medicada como corresponde, pero para la noche se confirmó su deceso, explicó el profesional.

González explicó que el motivo por el cual este fallecimiento no fue incluido al parte epidemiológico de ayer fue porque no le habían hecho el test antes de ingresar, se lo hicieron ya cuando estaba internada en el hospital y los resultados tardaron en llegar. También, porque la muerte ocurrió en horas de la noche y el proceso de relevamiento de las cifras de casos que se comunica a través del parte, tiene un horario límite. Por eso, aseguró que sí será incluido en el informe epidemiológico de esta tarde.

Por otro lado, mencionó que la mujer había tenido consultas médicas anteriormente, pero no presentó ningún síntoma alarmante y estaba bien de salud. Sin embargo, esto no es algo inmediato, pero que una vez que se desarrollan problemas como el que tenía la mujer, es difícil de controlar porque muchas veces se desencadenan aceleradamente y si no se controlan a tiempo es difícil tratar más adelante.

“Depende de la patología y del momento en el que es encontrada. Hay veces que vienen con patologías de muchos días de evolución y depende del contexto de cada uno, te puede afectar más o menos”, explicó González.

También indicó que, en este tipo de casos tan particulares, donde la persona presenta síntomas propios de la enfermedad, pero no sabe si tiene coronavirus o no, lo primero que se hace es realizarle el hisopado o PCR para saber cómo proceder el tratamiento. Este es un sistema de trabajo empleado en los hospitales y clínicas, dado que no pueden arriesgarse a que una persona que posiblemente podría tener Covid, esté en contacto con otros pacientes. Una vez que se conoce el resultado del test del paciente, se define a qué sector se traslada para continuar con su tratamiento.

“Yo no puedo poner una persona que tiene insuficiencia respiratoria en una sala con accidentados, si no se si esta insuficiencia es por coronavirus o no” indicó el médico.

Aclaró que todos aquellos pacientes asintomáticos que tuvieron contacto con alguna persona Covid positivo, son aislados, pero no se les realiza el test hasta el cuarto o sexto día, por eso mientras tanto se les pide que cumplan con el aislamiento y que no asistan al hospital si no se sienten mal.

El director contó que en el Samic hay 5 pacientes internados con Coronavirus. Pero que por suerte el hospital está preparado para atenderlos y que tiene camas disponibles en el caso de que aparecieran nuevos contagiados. Además, señaló que el Ministerio de Salud de la Provincia trabajó muy bien cuando inició la pandemia y se encargó de mejorar algunos sectores de esta institución de salud, justamente adelantándose a situaciones como la que está viviendo Oberá, con un incremento de casos.

Finalmente señaló que, así como lo hace el Samic, todo los centros médicos privados o público de la provincia están obligados a comunicar la aparición de nuevos casos al Ministerio de Salud. Y que con todos estos informes se hace el relevamiento para el parte epidemiológico.

ZF-A