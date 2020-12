Condenaron a 13 años de prisión al mecánico posadeño que violaba y golpeaba a su hija

La Justicia de Misiones condenó –en Juicio Abreviado– a un hombre de 49 años, a la pena de 13 años de prisión de cumplimento efectiva por abusar sexualmente de su hija desde los 13 hasta los 16 años, además de golpearla y amenazarla de muerte para que no cuente las violaciones.

La menor fue sacada del horror por una vecina, que una noche escuchó sus gritos cuando su progenitor la estaba golpeando, porque se había negado ir a comprar cerveza en el kiosco del barrio. “Por favor no me toques más así, porque me pegás papá”, había exclamado la adolescente, aquella noche del 30 de marzo de 2017, cuando intervino su vecina para rescatarla. La intervención de una vecina permitió sacar de ese ambiente a la menor y que la Justicia intervenga.

La chica declaró luego en Cámara Gesell, manifestando de hacía más de dos años y tres meses, su padre en reiteradas oportunidades abusó sexualmente de ella desde que tenía 13 años. Relató que luego de tener relaciones con ella, la amenazaba de muerte para que no cuente lo sucedido.

Por estos días, el acusado debía enfrentar un juicio oral que se iba a llevar a cabo en el Tribunal Penal 2 de Posadas. A último memento el reo, aceptó la propuesta del fiscal, Martín Alejandro Rau, de trece años de prisión efectiva, en un Juicio Abreviado, hecho que ocurrió el martes pasado a través de video conferencia entre el detenido en la Unidad Penal 6 del Servicio Penitenciario y la oficina de la Fiscalía. El monto de la pena está comprendido por los artículos 119 y 89 del Código Penal Argentino.

El juicio a través de la tecnología digital se llevó a cabo, siguiendo los protocolos de bioseguridad, por la pandemia del coronavirus. El imputado -de profesión electromecánico- reconoció la culpa y fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravado por el vínculo contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, varios hechos y lesiones, todo en concurso real”. Deberá cumplir 13 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

JS-EP