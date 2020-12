Pizzero fue asesinado por su jefe para no pagarle el sueldo ni el aguinaldo

El pizzero que fue encontrado ayer enterrado y tapado con una carpeta de cemento en la casa de su empleador, en el partido de Ituzaingó, murió a raíz de fracturas en el cráneo tras ser atacado a golpes con una barreta, según los resultados preliminares de la autopsia, informaron hoy fuentes judiciales.

Por el crimen de Jorge Daniel Zagari (53) ya había sido detenido Luis Mieres (69), pero en las últimas horas la fiscal de Ituzaingó, María Laura Cristini, indagó por «encubrimiento» al hijastro del sospechoso, llamado Martín Silva (23), y también lo dejó preso.

Fuentes judiciales informaron a Télam que, además, la fiscal Cristini liberó a la esposa de Mieres, identificada como Marisol Albornoz Hermosilla (63), quien había sido demorada, dado que por el momento no encontró elementos probatorios que la ubicaran en el lugar del hecho.

De acuerdo con la pesquisa, hasta ahora no pudo determinarse que Silva haya estado en la casa al momento del crimen pero pudo haber colaborado con el ocultamiento del cuerpo, no así su madre, quien no fue vista en ninguno de los escenarios del hecho.

Las pericias que se efectuaron en la casa de Mieres, y las imágenes de las cámaras de seguridad facilitadas por los municipios de Ituzaingó y Merlo, revelaron algunas evidencias que llevaron a los pesquisas a sospechar de que el hijastro del principal sospechoso pudo estar involucrado de alguna manera en el episodio, dijeron los voceros.

Según la autopsia, Zagari fue atacado a golpes con una barreta, luego enterrado en una fosa ubicada en el fondo de la casa de su patrón, situada en la calle Pérez Quintana al 3300, de Ituzaingó, y finalmente tapado con una carpeta de cemento.

En base a la confesión que anoche brindó el acusado en sede judicial y a los testimonios obtenidos en la causa, el ataque derivó de una discusión por dinero cuando Zagari fue a cobrar su sueldo y le reclamó a su empleador deudas pendientes por meses anteriores y el aguinaldo y vacaciones atrasados, ya que estaba dispensado por padecer de diabetes.

Cuando Mieres le dijo que no tenía dinero para pagarle porque le había ido mal a causa de la pandemia de coronavirus, se generó una pelea que aparentemente continuó con el ataque.

Según los dichos del propio acusado, Zagari estaba cargando una bolsa de papas en su auto y aprovechó para darle un barretazo.

«Confesó que le dio varios golpes en la cabeza con una barreta. Y, según testigos, se escuchó que la victima dijo ‘¿qué te hice Luis?», lo que nos permite inferir que fue el imputado, tal como luego él mismo lo dijo en la declaración», contó a Télam un una fuente con acceso al expediente.

De acuerdo a su testimonio, Mieres enterró al hombre en un sector del inmueble al que su esposa no iba nunca y luego lo tapó con una carpeta de cemento.

Además, dijo que su hijastro llegó en ese momento y lo ayudó a limpiar la escena del crimen e inclusive le respondió a un testigo que la sangre que había en el piso era de un «pollo».

La desaparición de Zagari se produjo el pasado miércoles a la tarde y fue denunciada el jueves por sus familiares.

Ese mismo día, el auto de la víctima, un Peugeot 405 bordó, fue encontrado incendiado en Merlo, aunque recién el domingo su familia se enteró, cuando consiguió videos del lugar del hallazgo y vio que detrás de ese rodado aparecía la camioneta Ford EcoSport negra del ahora acusado.

Mieres contó que con su hijastro llevaron el vehículo y luego lo prendieron fuego, añadieron las fuentes.

El cuerpo de Zagari fue encontrado ayer a la tarde en los fondos de la casa de Mieres y fue reconocido por su sobrina, Florencia, por unas cicatrices.

Esta mañana, en diálogo con la prensa, la mujer detalló que el miércoles a las 17.30 su tío salió de la casa rumbo a la de su patrón a cobrar el sueldo como maestro pizzero, tal como hizo los últimos meses, en los que no había ido a trabajar por ser persona de riego de contraer Covid-19.

El jueves, al no saber nada de él, varios integrantes de la familia llamaron a Mieres, quien les confirmó que efectivamente el empleado había ido a cobrar los 25.000 pesos de su sueldo y luego se había retirado.

Florencia contó que el domingo, cuando vecinos le mostraron una imagen del auto de su tío incendiado y luego accedió a los videos en los que se ve la camioneta del acusado y una patrulla junto al rodado quemado, llamó a la policía de Ituzaingó y allí comenzó a moverse la causa.

Florencia consideró que además de Mieres «hay más personas involucradas» en el hecho y reveló que su tío y la mujer del detenido «no se llevaban bien».

En las próximas horas, la fiscal del caso tiene previsto citar a declarar a familiares de la víctima, para obtener pormenores de la relación que ésta mantenía con su empleador y los demás aprehendidos.

Los restos del maestro pizzero fueron velados a partir de las 16.30 en una cochería de Merlo e inhumados en el cementerio de ese partido bonaerense.

Fuente: Ámbito Financiero

SPM-CP