El ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, pidió “no bajar los brazos” en las medidas de prevención ante el covid-19

Misiones registró 20 nuevos casos de los cuales 9 se dieron en Posadas, 4 en Oberá, 3 en Eldorado, 3 en Leandro N. Alem y 1 en Campo Grande. Al respecto, el ministro secretario de Salud Pública, Oscar Alarcón, pidió a la comunidad “que no baje los brazos, que no ganamos la batalla. No tenemos que ser exitistas, sino que tenemos que mirar hacia adelante y todos los días estar trabajando en la prevención y en el uso de todos los sistemas de control de bioseguridad”.

Oscar Alarcón – Canal 12

Además, apuntó a los festejos de fin de año y pidió a los misioneros que durante las fiestas se reúnan con sus familiares más cercanos, pero que eviten juntarse con personas que no conocen y no saben de dónde vienen.

También recordó las principales formas de cuidarse utilizando el barbijo o tapabocas, alcohol en gel, lavado de manos constante y evitar aglomeraciones.

En cuanto a los controles, explicó que en la entrada de la provincia se realizan los test y chequeos de certificados de Covid-19 negativo. De esta manera, en caso de que se presente un caso positivo, activan el protocolo y tiene un seguimiento, monitoreo y datos de la persona con la enfermedad, para realizar un seguimiento y acompañamiento hasta su recuperación.

