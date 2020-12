El Vicegobernador de Misiones acompañó la muestra de miles de juguetes reacondicionados por la Clínica de Juguetes

El Vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, estuvo presente esta mañana en el Club Legislativo de Posadas, la muestra de juguetes reacondicionados por la Clínica del Juguete con el concejal Omar “Pato” Olmedo y su equipo de 22 voluntarios y gracias a los vecinos posadeños se llegó a más de tres mil donaciones que en vísperas a la navidad serán distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

Acompañaron al Vicegobernador el Intendente de Posadas Leonardo “Lalo” Stelatto, el Ministro de salud Oscar Alarcón, la diputada provincial Soledad Balán, el diputado provincial Martin Cesino, el presidente del HCD de Posadas Facundo Sartori, la concejal Anahi Repetto y demás funcionarios municipales. Todo se desarrolló bajo estricto protocolo de bioseguridad para seguir cuidándonos entre todos.

En relación a esto Arce se mostró muy contento y dijo que: “agradezco al equipo de trabajo y felicito a Pato Olmedo por esta iniciativa y a esas 22 personas que trabajaron y trabajan con amor, reacondicionando, pinchándose los dedos para arreglar juguetes y así y todos en estos tres meses desde los primeros días de septiembre, llegar a los tres mil juguetes refaccionados, realmente me enorgullece, les doy mi gratitud, mis felicitaciones”.

“También agradezco a los más de dos mil posadeños que colaboraron con juguetes de distintos tipos para que con amor, en cercanía a la noche buena, estos juguetes lleguen a otras familias que realmente necesitan pero con más amor», remarcó.

Por su parte Stelatto expresó su agradecimiento “a todo el equipo de trabajo, tanto al provincial como al municipal. Digo equipo de trabajo porque tenemos un conductor que es el que nos marca la línea de trabajo y de estar cerca d la gente, y un gobernador y un vice que nos acompañan permanentemente en esta tarea de estar junto a la gente. Nosotros desde la municipalidad siempre queremos acompañar todos estos gestos “.

“Agradecer también a todos los que conforman el equipo de la clínica de juguetes que trabajaron incansablemente para hoy disponer de juguetes para los chicos más carenciados, más en un año tan difícil que nos ha tocado pasar y que seguro en esta navidad nos va a encontrar más unidos que nunca, cumpliendo con todos los protocolos como debe ser y seguramente vamos a tener un 2021 mucho mejor para todos los misioneros y posadeños también», resaltó.

Por último Olmedo relató que la iniciativa de la Clínica del Juguete nace en diciembre del 2017, hace tres años cuando fueron a el barrio El Porvenir 2 a asistir a las familias por una tormenta que azotó a la ciudad y entre charlas, mates, chocolates, budín y pan dulce de por medio dijo que: “falta tan poco para la navidad y va a venir papa Noel a lo que me respondieron que acá en el barrio no existe papa Noel, entonces nosotros dijimos si, papa Noel existe y va a llegar, en aquel entonces eran 70 chicos y hablando con Jorge Peroni (presidente Clínica de juguetes) tiró porque no hacemos la clínica de juguetes y automáticamente al otro día ya empezamos a pedir a los vecinos y a juntar juguetes. Gracias a la colaboración de los posadeños en aquel tiempo llegamos a los 500 juguetes”.

“Y este año difícil por la pandemia empezamos a trabajar con un grupo de chicos dese el primero de septiembre para la navidad y ahí empieza lo más lindo de todo esto. Quiero agradecer a todos: vecinos, funcionarios provinciales, municipales y mención especial a los medios de comunicación que fueron vítales para que los vecinos entiendan y sepan que queríamos nosotros. Queríamos llegar a mil juguetes para llegar a los niños y niñas de los barrios más alejados de Posadas y acá estamos hoy juntamos tres mil juguetes, realmente emocionado porque nos ayudan a ayudar a las familias más carenciadas y como dije en algún momento la clínica le da una segunda vida a los juguetes para la alegría de los niños”. Enfatizó.

