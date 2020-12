OTC superó a Platense y logró su sexta victoria en la Liga Nacional

Cuna nueva muestra de trabajo conjunto, los dirigidos por Leo Hiriart se quedaron con el juego ante el Calamar por 50-65, logrando así el cuarto triunfo en las últimas seis presentaciones. El equipo funcionó como tal, pero los destacados fueron Cantarutti (14pts 4-7 en triples+4reb+4asistencias) y Ariel Zago (14pts+5reb). Para destacar, los 34puntos que llegaron desde el banco de suplentes.

Oberá Tenis Club (OTC) debió salir a la cancha con un quinteto inicial con dos modificaciones obligadas dadas las lesiones de Christian Schoppler (pinzamiento radicular, genera molestias en zona del aductor de la pierna derecha) y Rodrigo Sánchez (sobre carga en el gemelo de la pierna izquierda), dos titulares habituales. Lo que generaba cierta expectativa de cómo iba a responder el equipo y lo hizo de la mejor manera.

Si bien el juego tuvo un goleo bajo, el representante de la tierra colorada sacó a relucir sus armas, y ante la adversidad se mostró fuerte y convencido con el trabajo en conjunto. Tuvo parciales parejos y un gran cierre que le permitió alcanzar el cuarto triunfo en las últimas seis presentaciones.

El inicio, fue parejo, dadas las características similares de los equipos, el juego se presentaba muy rápido y con muchos lanzamientos, pero poca efectividad. Por el lado de OTC Cantarutti y Kent se hicieron responsables del ataque. Hiriart no esperó mucho para iniciar con la rotación que le trajo resoluciones. Enzo Ruiz saló al campo luego de varios juegos afuera por lesión, ante la necesidad de presencia en fichas mayores. Hubo un gran cierre de parcial con un 0-5 que puso al tablero 13-17.

Los segundos diez minutos de juego, el Celeste siguió con su efectividad, un nuevo 0-5 le permitió estirar las diferencias en el marcador. Por su parte, Platense no encontraba el camino, sus intentos de anotar eran buenos, pero no ingresaban y eso generaba el fastidio de todos. Para colmo de males, OTC seguía sumando con Zago y Gómez Quintero desde triple.

El tablero señalaba 22-34 gracias al parcial de 9-17, clave para el desarrollo del juego.

Tras el descanso largo, los “locales” tuvieron un mejor pasaje, ganaron el parcial 14-11 y acortaron diferencias, lo que le permitió generar ilusiones de una posible recuperación. Fue un cuarto con muchos errores, como casi todo el encuentro.

Los últimos diez minutos de juego iniciaron con una bomba del misionero Alejo Montes, que rápidamente fueron respondidos por dos triples consecutivos de Cantarutti y tras un doble del Calamar, otro triple de Zago; hicieron que la diferencia vuelva a ser de dos dígitos tras un acercamiento a siete puntos. Luego, OTC se encargó de cuidar su ventaja, encontró espacios ante un rival desconocido.

El juego finalizó 50-65 tras un gran parcial de 14-20 para el equipo misionero. Para destacar la rotación y el importante aporte del banco que sumó 34 puntos.

Ahora, el Celeste tendrá dos jornadas sin jugar y volverá a hacerlo el viernes 18, cuando enfrente a Gimnasia de Comodoro desde las 16.30

LD-