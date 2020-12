Controles estrictos y un llamado a la responsabilidad social en Alem, por el aumento de casos de COVID

Por el aumento de casos de Covid 19 en la localidad de Leandro N. Alem, se puso en marcha un plan de acción que fue analizado en una reunión del Comité de Crisis de la ciudad. De la misma participaron representantes, de diversas instituciones y se acordó continuar y acentuar las directivas provinciales de seguir adelante con el sistema binario (Salud y Economía) pero con un cumplimiento más estricto de protocolos sanitarios y de bioseguridad vigentes tanto a nivel nacional, como provincial.

Al respecto el director del Hospital SAMIC de L N Alem, Matías Sebely dijo que “las directivas de Salud Pública, son claras, y que la información válida es la que se ve a través de los partes oficiales”, por tanto, la sugerencia a las personas es que sigan las recomendaciones y los cuidados que hay que tener en pandemia para evitar la propagación del virus. Insistió en continuar usando “barbijo, alcohol en gel, respetar el distanciamiento social y el lavado de manos que es muy importante para evitar cualquier contagio”

Explicó que, desde el Hospital, continúan trabajando con el personal de Zona Sur de Salud, la Municipalidad, y la Policía. Aclaró que “en todos los casos sospechosos que hay y en todos los casos que reúnen el criterio médico, de acuerdo al protocolo nacional las confirmaciones que se realizan son vía “PCR”.

Agregó que “en los test rápidos que lo realizan laboratorios privados, cuando se informa algún positivo, se realiza un seguimiento, y de ser necesario de acuerdo a protocolo, se vuelve a procesar, para descartar o volver a confirmar”. “Esto sin dudas lleva un proceso de tiempo” explicó.

Al referirse al trabajo de seguimiento que vienen realizando en los casos de personas aisladas, dijo que “hay un médico que los llama constantemente, para el control, para ver si tienen síntomas y que por fortuna el 95 por ciento de los pacientes son asintomáticos”.

“Hemos descartado un montón de falsos positivos”

Así se expresó el director del nosocomio al hablar del trabajo que están realizando en estos días. “Hay una realidad que tiene que ver con un proceso de tiempo” señaló Sebely. “Lo aplicamos a cualquier persona que va a ver a un médico o bien porque tiene síntomas o porque ha estado en contacto con algún sospechoso de tenerlos”. Nosotros le pedimos a las personas “paciencia, confianza y calma”.

“Los datos que se informan por una cuestión lógica, no se procesan de manera tan simple, y muchas veces nos ha pasado, que los test rápidos por su hipersensibilidad dan falsos positivos”. No obstante, en esos casos el seguimiento es estricto y se basa en un protocolo que también reviste la misma lógica, aclaró. El personal de salud que está trabajando en estos casos, evalúa de acuerdo a criterio y protocolo de seguimiento si es necesario realizar el PCR, y los resultados dependen de un proceso, que no se dan en una o dos horas”. Por ello pidió a las personas que “no se apuren a emitir juicios”. Es importante recalcar que las personas sepan esto y se tranquilicen. Destacó que el personal que trabaja en el Samic es responsable con estas medidas.

Ejemplificó que se sabe de “muchas personas se realizan el test rápido y que los mismos no son el 100 por ciento fiables”. Hay que esperar que el sistema de salud, responda como tiene que responder, agregó. “El hisopado no se realiza porque una persona así lo decide, sino porque debe reunir determinados criterios médicos” por ello le pedimos a las personas que confíen, y que en caso de tener síntomas consulté a una fuente confiable, no a las apuradas ni con ansiedades.

Por último, dijo que la medicina no es una ciencia exacta, que cualquier acción se basa en una evidencia científica y no con supuestos. Y volvió a recalcar que hoy por hoy la única vacuna que existe es el tapaboca, el lavado de manos, y el uso del alcohol en gel. En el mismo sentido que las demás autoridades que participaron de la mencionada reunión, hizo un llamamiento a la responsabilidad social, para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1ero para que las Fiestas puedan transcurrir de acuerdo a la nueva modalidad.

DL-CP