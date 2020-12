Ante el avance de casos de Covid-19 en la provincia, el vicegobernador Carlos Arce no descartó un retroceso en las habilitaciones y permisos vigentes

Por primera vez desde que se declaró la pandemia, Misiones superó los 20 casos confirmados en un día. En total se notificaron 25 infectados y al respecto el vicegobernador Carlos Arce afirmó que están preocupados, ya que la logística del Gobierno no alcanza para frenar la cantidad de contagios y por eso piden responsabilidad sobre todo con el cumplimiento de los protocolos.

Carlos Arce – Red Ciudadana

“Este virus ama a la gente que no respeta los protocolos. Si vos estás en un lugar cerrado y usás tapabocas, el virus puede empezar a contagiar más o menos en una hora. Pero si no se usa tapabocas y no se respeta el distanciamiento social, el tiempo de contagio empieza antes de los 15 minutos” explicó el vicegobernador.

Además, dijo que casi el 80 por ciento de los contagios se dan en la edad de 20 y 50 años. Se considera que esto ocurre porque es la edad de la gente que más se mueve, no cumple el aislamiento, es la edad de los trabajadores esenciales que tienen que trabajar sí o sí y además, la edad en la que más se dan las reuniones clandestinas o reuniones que no respetan los protocolos.

“Por ahí hay reuniones que están autorizadas que son de veinte personas o lugares cerrados para los cultos, que son de hasta cien personas. Pero lo que la gente no entiende es que esas 20 persona o 100, tienen que cumplir los protocolos” dijo Arce.

Por otro lado, afirmó que están preocupados por la semana que viene, considerando que se acercan las fiestas de fin de año, recibidas y demás. Es por esto que están monitoreando cuántas camas disponibles hay en el sector privado y público, ya que a diferencia de la mayoría de los casos positivos en jóvenes, los padres y abuelos necesitan una atención sanitaria diferente.

“Esta esta es una enfermedad que nos demostró que cambia diariamente y uno tiene que ser dinámico también en la toma de decisiones. Pero acá el gran mensaje es despertar la conciencia de estos jóvenes. Eso es fundamental. Que los jóvenes entiendan que no es solo la salud de ellos, es la salud de sus seres más queridos, que tienen edad mayor”, señaló Arce

En cuanto al aumento de casos en los países limítrofes y considerando que el 20 de diciembre vence el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el cierre de fronteras, el vicegobernador dijo que “estamos preocupados con la estadística que tenemos de los límites provinciales, pero eso hoy es una preocupación secundaria con respecto a lo que está sucediendo en nuestra provincia. Porque esta gente, para ingresar tiene que tener un pasaporte sanitario, el certificado de covid negativo emitido 48 horas antes. El gobernador fue claro que por una cuestión sanitaria nosotros recomendamos que no se abran, obviamente. Porque si estamos luchando contra un frente interno y te aparece un frente externo, realmente puede complicar la marcha”.

Respecto a la incertidumbre que generan los casos confirmados en el parte epidemiológico, Arce explicó que se recomienda que no se hagan test rápidos, ya que arrojan un falso positivo. Además, explicó que muchos casos positivos surgen cuando ya se cerró el parte del día y por eso muchos consideran que no están incluidos, pero luego son incorporados en el parte epidemiológico del día siguiente.

Asimismo, dijo que no se ocultan cifras, ya que “si hoy tenemos por ejemplo 100 casos activos, tendríamos que tener más o menos 20 internados. Está perfecto, es más o menos el número que manejamos ahora. Sí esto no fuese real y tenemos por ejemplo 300 casos activos, tendríamos que tener 75 casos internados y no los tenemos. Entonces claro que con la información no se puede mentir”.

Por último explicó que si aumentan los números de casos y es necesario un retroceso en las fases, van a ser por jurisdicciones, ya que se debe atender la localidad que está teniendo problemas y no la que respeta los protocolos. “No se puede ser homogéneo en toda la provincia cuando hay lugares donde que se respetan los protocolos” dijo el vicegobernador.

Finalmente, pidió el compromiso social, responsabilidad y la solidaridad de los misioneros y dijo “sobre todo a los jóvenes, que es posible divertirse siempre y cuando se respeten los protocolos”.

