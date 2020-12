Balance positivo de los Guardavidas en las primeras semanas de prueba piloto en esta temporada de verano

Desde la dirección de seguridad acuática de la provincia de Misiones comentan que se está haciendo difícil que las personas respeten las burbujas dentro de las playas establecidas por el protocolo para la temporada de verano. También resaltan la importancia de no entrar al agua en los lugares que están prohibidos y apelan a la responsabilidad del ciudadano.

Por el momento el único balnearios que tiene habilitado el solarium con ingreso al agua es Costa Sur (ex Miguel Lanús), mientras que en El Brete solo se puede utilizar la playa. “Lamentablemente con esto tirar la arena y estar limpiando se está analizando la fecha de apertura de El Brete. Miguel Lanús es la playa que más se está invirtiendo y la que más está apuntando al municipio, creo que ahora se pidió una concesión para tener una especie de bar es una playa porque realmente cambió mucho”, comentó Franco Bacigalupi, director de seguridad acuática de Misiones.

Ambas playas están habilitadas para pasar los fines de semana en familia y disfrutar de las tardes veraniegas, pero esto se debe hacer respetando los nuevos protocolos de seguridad e higiene que se establecieron para evitar contagios de coronavirus.

“Nos está costando mucho que la gente comprenda y entienda que este sector limitado que hoy tenemos que en un sector fijo. No quiere decir que voy a poder mover ese sector a donde a mi me parece cómodo porque tiene un distanciamiento preparado para esto y fue el problema por ahí que hemos visto, que la gente no entiende que en un sector fijo, no es movible y tratar de que la gente entienda esto, usar barbijo, si estoy en ese sector puedo no tenerlo, pero después tengo que tener el barbijo excepto que me meta al agua”, relató.

Los balnearios establecidos en distintos puntos de la provincia se están posicionando para dar respuestas a la alta demanda turística que está teniendo la provincia para este verano. En la provincia de Misiones hay 141 guardavías habilitados para estar en playas y balnearios.

“Hay muchos municipios que están preguntando y pidiendo asesoramiento para poder empezar a trabajar a adherirse a esta ley. Hoy tenemos un turismo interno que va a explotar, y justamente apuntamos al turismo con los balnearios y en todos los espejos de agua que se puedan tener para poder generar este turismo dando siempre seguridad”, indicó.

Palometas en el río

Al menos cinco personas habrían sido atacadas por palometas en el balneario El Brete de la ciudad de Posadas el pasado sábado. Una menor debió recibir asistencia médica en el Hospital René Favaloro de la Capital provincial donde le realizaron tres puntos en la herida. “No es un corte de vidrio porque en la herida se veía claramente la forma de los dientes”, apuntó la madre.

Si bien no está habilitado el ingreso al agua en la playa, la madre de la niña señaló que “uno de los guardavidas autorizó que puedan mojarse los pies sobre la orilla de la playa” y fue allí donde la menor fue atacada.

“Es muy probable que aparezcan porque se dan todas las condiciones que otros años no estaban, por la bajante del río o por la temperatura de las aguas que se llevaban y por eso hay que tener mucho cuidado”, comentó Franco Bacigalupi.

