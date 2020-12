“Era importante cerrar el año con una victoria”, comentó Carlos Okulovich que ganó la octava fecha del Turismo Nacional

Como hace diez años, el misionero Carlos Okulovch a bordo de su Honda Civic pisó el acelerador y se quedó con la victoria de la octava y última fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el Circuito San Juan Villicum. “Era importante terminar el año de una buena manera”, sintetizó el piloto de la tierra colorada.

Carlos Okulovich. Radio Libertad

“Fue un fin de semana muy exigente, porque estuve corriendo en dos categorías diferentes. Físicamente fue bastante exigente y el rendimiento en el turismo nacional fue excelente”, señaló Okulovich.

Es que, además de correr con su Honda Civic en el TN, Okulovich también corrió con su Torino en el Turismo Carretera, donde pudo realizar una buena remontada y terminó en la 17° posición en la décima fecha de la categoría más apasionante del automovilismo nacional.

El oriundo de Oberá volvió a ganar luego de 10 años, su última victoria en la Clase 3 del TN había sido en abril en La Rioja. “Se me venía negando por una cosa o por otro, podía hacer podios, ganar series pero no se me daba. Nos sacamos una mochila con el equipo, era importante para nosotros ganar”, señaló.

Seguidamente, en diálogo con Radio Libertad, Okulovich analizó el año deportivo “cerramos un buen año, peleando el campeonato y ganando la carrera”, dijo.

Al respecto de cuando sintió que ganaba, el misionero relató que cuando quedó tercero sentía que podía quedarse con la victoria. “Lo iba esperar que caiga un poco a Manuel Urcera y después termine bien”, dijo.

Carlos Okulovich mirando a todos desde adelante

“Fue un buen año, hicimos dos podios y una victoria. Nos quedó el sabor amargo de no haber peleado mano a mano el campeonato, pero contentos por el año ya que fuimos protagonistas”, dijo el piloto de la tierra colorada, quien en el 2010 se consagró campeón de la categoría.

AR-EP