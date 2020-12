Sebastian Méndez Brandt y Astrid Olmedo, ambos nadadores del Club Capri buscarán un lugar dentro de los mejores del país 

Luego de mucho tiempo, dos nadadores del Club Capri de Misiones tendrán competencia en el marco del Selectivo Nacional que se realizará de cara al Sudamericano de Mayores del año próximo. Sebástian Mendez Brandt de 16 años y Astrid Olmedo de 22 años serán los representantes de la tierra colorada. Los jóvenes deportistas partirán esta noche para competir desde el 16 y hasta el 19 de diciembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

Los misioneros tendrán acción luego de más de 7 meses sin competir, para ambos, la última presentación en una pileta y por los puntos fue en marzo, todavía no había aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En este marco, Astrid y Mendez Brandt nadadores del Club CAPRI de Posadas, fueron convocados por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) para medirse con los mejores nadadores del país en el selectivo que se realizará en el CeNARD. En total, serán 46 deportistas que buscarán representar a la selección en el Sudamericano de Mayores 2021 que se competirá del 18 al 21 de marzo, en Buenos Aires.

Como muchas actividades que se han liberado, los protocolos serán muy estrictos para los competidores. En esa línea, los deportistas no podrán cruzarse con otros nadadores para evitar posibles contagios de covid-19. Según indica el protocolo, cada nadador estará solo en la pileta con el cronómetro.

“La noticia me llegó con mucha felicidad, me pone muy contenta que me hayan convocado. Físicamente mi única intención es dar lo mejor que puedo para este selectivo”, relató Astrid que fue citada para competir en 100 metros espalda.

Por su parte, Méndez Brandt relató “la noticia me llegó de manera inesperada, la verdad que estoy muy contento y voy a tratar de dejar lo más alto posible”, contó el misionero que entrenó en una pelopincho durante la cuarentena estricta.

El joven posadeño fue citado para competir en 100 metros pecho y en 200 metros de pecho también. “voy a dar todo para terminar lo mejor posible”, señaló Seba.

En la competencia también habrá nadadores que se vienen destacando a nivel nacional e internacional como Delfina Pignatello y Santiago Grassi entre otros. “Es buenisimo medirse con los mejores, ellos te impulsan a ser mejores”, indicó Sebastian.

“Lo mejor que le puede pasar a un nadador es competir con gente de experiencia, cuando tienes gente que te pasa estás en constante estrés y eso significa mejorar”, analizó Astrid, quien con sus 22 años sueña con representar a la provincia.

Ambos nadadores partirán esta noche desde la Capital provincial y serán acompañados por su entrenador Gustavo Breitenbruch.

