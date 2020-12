Hugo Passalacqua analizó la actualidad política provincial con el eje puesto en la elección de Rovira como presidente de la Cámara de Representantes y la pandemia: “El misionero decidió tomar las riendas de su destino y eso implica una evolución”

El diputado provincial por el Frente Renovador, Hugo Passalacqua, analizó la actualidad política provincial con el eje puesto en la elección de Carlos Rovira como presidente de la Cámara de Representantes el pasado jueves y el impacto que tuvo la pandemia del coronavirus en Misiones. Además, ponderó el uso de la Plataforma Guacurarí para las clases virtuales y fue tajante respecto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Las PASO no sirven para nada”, aseguró.



El exgobernador destacó la visión de Rovira cuando formó el Frente Renovador allá por el año 2003. “Él tenía atragantado esto de hacer una cosa muy misionera. Él se daba cuenta y la verdad que yo no lo veía en ese momento, me parecía un acto casi de locura porque, dicho con el máximo respeto y con toda humildad. Casi el 90% de los misioneros estaba con el radicalismo y el peronismo. Quería hacer una fuerza mayoritaria, no quería hacer una cosa testimonial, decía ‘yo sé que abajo la gente piensa otra cosa, yo sé que el misionero está buscando algo, que yo lo percibo de tanto recorrer’”, recordó Passalacqua, quien calificó a Rovira como un gran lector de espíritus.

“Observaba que los misioneros somos personas con voluntad de hacer, de ir hacia adelante, de cierta rebeldía. Queremos tener nuestro pensamiento propio, somos orgullosos y no queríamos ser furgón de cola, eso era su idea central. Y que había que poner un sello misionerista. Esa idea que se transmite en la comida, en el pensar, en el hacer, en conocer nuestra gente de cerca”, reflexionó y recordó que desde un primer momento, el flamante nuevo espacio intentó romper con la vieja política, en el contexto de la crisis de 2001, cuando se popularizó el concepto del “que se vayan todos”.

“Él no se conformó y nos contagió eso, es un gran motivador, de que no había que quedarse solamente con romper con el viejo régimen, sino que había que ir acompasando y escuchando las cosas nuevas que el pueblo misionero iba diciendo ahora que tenía un canal donde expresarse. Y acompasando y llevando una evolución porque si solo te quedas en la ruptura, íbamos a quedar como también un partido cristalizado, en ese momento histórico, en esa situación histórica”, indicó y añadió que ahora quedan los conceptos misioneros, propios.

“De validar tu propio pensamiento, que nadie te valide por vos. El misionerismo es ‘nosotros nos validamos a nosotros mismos’, el misionero decidió tomar las riendas de su destino en sus manos y eso implica una evolución constante porque la sociedad cambia”, acotó.

En ese sentido, el docente oriundo de Oberá apuntó que, para representar los intereses populares, se debe guiar y acompañar a la vez, en un doble juego. “No te podés estancar, eso les pasó a muchos partidos, se quedaron cristalizados, estancados, quietos. La gente tiene exigencias cada vez superiores, y eso te interpela, te pone en desafío de ir pensando hacia dónde va Misiones cada día. Misiones es una provincia muy particular, para mí la más difícil de gobernar de la Argentina”, aseveró.

Passalacqua meditó que la provincia vive dentro de una diversidad a la que definió como maravillosa y le atribuyó a esa diversidad el hecho de crecer tanto y a tanta velocidad. “Tiene que ver con ese enclave entre los dos países, tiene que ver con que somos una isla. Tenemos cierto pensamiento isleño, aunque no lo sepamos, de querer ser soberanos con lo nuestro. Y todo eso nos fue motivando a seguir creciendo y no quedarnos. Tenemos esa virtud de representar una idea propia que tiene una genética propia. Es una doctrina, somos consecuentes. Y seguimos el trayecto de las nuevas generaciones, de lo que viene, de la evolución”, añadió y afirmó que es necesario seguir el ritmo de la gente, lo que implica que el dirigente debe estar cerca.

“No se puede estar en la casa del millón cuatrocientos mil misioneros, pero sí ir a visitar los pueblos, ver quién produce, cómo están, qué trabaja, qué está pensando. Hay mucha gente en Misiones que hace muchas cosas. Hay mucha gente que no tiene empleo, que tiene dificultades. Que viene de la era (del expresidente, Mauricio) Macri donde todo se derrumbó, más la pandemia, está en una situación hartamente compleja. Y hay otra gente que pudo zafar, que tuvo más ingenio, que fue a un fondo de crédito y hay historias de vida que son alucinantes”, explicó.

Para Passalacqua, el misionero es muy soñador, en el buen sentido, porque busca progresar y avanzar. “Por eso Misiones siempre ha tenido un crecimiento de Producto Bruto Geográfico, un 50% más. Cuando Argentina crecía el 4%, Misiones crecía el 6%, siempre un 50% más. Ese plus es la variedad etnográfica, geográfica, la gente desparramada por la provincia. Acá tenemos el 40% de la población menor de 18 años. El promedio de edad de la Argentina es de 30 años, el del misionero es de 20 años. O sea, 10 años en sociología es una generación entera”, analizó.

En este contexto es donde Passalacqua calificó como fundamental la elección de Rovira al frente de la Cámara de Representantes, por su necesidad de ir siempre hacia adelante, pero no muy lejos. “El que conduce tiene que estar delante de uno, pero no tan delante que lo dejes de ver. Misiones por esa juventud, necesita ser gobernada, pensando en el hoy. Y a la vez pensando en el futuro por esa gurisada que va demandar mañana, trabajo, va demandar cordón cuneta, va demandar policías, escuela, salud. Son 30 mil misioneros y cada vez más que se incorporan todos los años a la vida pública”, explicó.

Fronteras cerradas

Passalacqua apoyó la postura del gobernador, Oscar Herrera Ahuad, de mantener cerradas las fronteras de la provincia y afirmó que el primer valor a cuidar es el de la vida. “No se puede jugar. Hoy, así como está el dólar, vienen de allá para acá. Allá la nafta cuesta exactamente lo mismo aquí que allá, habló de Brasil y Paraguay. Tenemos 31 pasos fronterizos. El cierre nos salvó de muertes. Se que hay un lugar que sufre mucho que es Iguazú, la chacra sostuvo a Misiones, tenemos un precio de yerba que es bueno, pero allá todo es turismo y recibió un mazazo. Se le cayó el mundo, es muy duro. Pero si entra el Covid con furia, hay miles de casos en Foz y cuando se abrió el puente de la Amistad con Paraguay, se multiplicaron”, reveló.

El exgobernador aseguró que, de todos modos, Puerto Iguazú saldrá muy rápido de la crisis porque ya tiene una capacidad instalada, los hoteles están y la mano de obra ya está calificada. “Es complicado. Yo sostengo y apoyo lo que dice el gobernador. Es antipático, seguramente es pianta votos. Hoy no se pueden abrir las fronteras especialmente al exterior, seria loco. Tal vez en enero se comience a vacunar, iremos a un proceso de vacunación colectiva y seguramente no hará más falta”, afirmó.

Vanguardia

Passalacqua celebró lo que llamó vanguardismo, inspirado por el propio Rovira, que llevó al gobierno a pensar en la actualidad, pero con un ojo mirando hacia el futuro, lo que le permitió a la provincia adaptarse a la nueva realidad de desarrollar clases virtuales ante la imposibilidad de tener a los alumnos en las aulas.

“Nosotros empezamos hace unos años, con la Escuela de Robótica que es revolucionaria, la única en el país, ahora la están imitando otras provincias, la educación disruptiva que tuvo tres días de clases y les agarró la pandemia. Hay una tendencia de la educación media hacia eso, hay que ir hacia eso. La Plataforma Guacurari, nosotros empezamos con 600 contenidos, hace años que está la plataforma. Ahora estamos en 60 mil”, afirmó.

El exgobernador durante el periodo 2015-2019 recordó que en el pasado se desempeñó como ministro de Educación y que, en el inicio de su gestión, solamente el 30% de las escuelas tenían al menos una computadora. “Mi primer desafío fue que todas las escuelas tengan al menos una computadora. Siempre tuvimos ese espíritu de ser vanguardistas, que el mundo iba pasar por ahí. Y seguramente a la salida de esto que viene, iremos hacia una cosa hibrida, razonable. Lo presencial es irremplazable y hay cosas que lo virtual te ayuda mucho como el libro ayudó mucho. Creo que esta pandemia va servir. Misiones es básicamente una cultura hiper híbrida y la tecnología y la educación presencial van a tener que ir hacia esa hibridez y hay que hacerla de forma conducida, serena, tranquila”, analizó.

En ese sentido, apuntó también a la formación de los docentes. “Los institutos de formación docente, en el mundo, se están cuestionando a sí mismos. Qué docentes necesitamos para el nuevo orden. El docente en el aula es imposible de reemplazar, además el alumno necesita del otro”, añadió.

PASO

El exgobernador se refirió a la posibilidad de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque apuntó más que nada a su utilidad para los partidos políticos. “Las PASO no sirven absolutamente para nada. Nada quiere decir nada. Yo no quiero caer en el facilismo en que cuestan 4.100 millones de pesos, no quiero caer en el tema del costo. Digo que es inútil porque no tiene ningún efecto administrativo ni jurídico, nada. Los tiene a los partidos encapsulados en ese día a esa hora. No hace su debido proceso interno, que es un tiempo distinto”, afirmó y agregó que, en lo personal, nunca le encontró el sentido a esa elección.

“Yo creo que quien lo hizo, lo hizo con las mejores intenciones del mundo, pero salió mal. La gente no entiende para qué está, cuesta explicar. Esto no existe en el mundo, solo en Argentina. Ya está, hicimos la experiencia, nos dimos cuenta, no sirven. Aunque no esté la pandemia son inútiles”, concluyó.

