La agenda deportiva de este domingo: Fórmula 1, TC, Barcelona, Juventus, River por la Copa Maradona y el Abierto de Palermo

Tres deportes dominan la agenda del domingo. Habrá mucho fútbol, automovilismo y polo en el cierre de uno de los últimos tres fines de semana del año.

En el comienzo de la segunda etapa por la Copa Diego Maradona, con las fases Campeonato y Complementación, se darán los enfrentamientos River vs. Argentinos y Huracán vs. Independiente por la zona A del estrato superior, mientras que por la Complementación se enfrentarán Unión y Defensa y Justicia, y Aldosivi y Lanús.

También en Europa habrá fútbol europeo.Tras la dura derrota de entresemana por la Champions League (0-3 vs. Juventus), Barcelona vuelve a la liga española, que lo encuentra mal ubicado y lo verá enfrentarse con Levante. En Italia habrá varios partidos con presencia argentina: Cagliari vs. Inter,Atalanta vs. Fiorentina y Genoa vs. Juventus, además del atractivo Milan vs. Parma.

La Fórmula 1 llega a su fin en un año atípico. El Gran Premio de Abu Dhabi ofrecerá la última carrera de la temporada, desde las 10.10, con la presencia de Lewis Hamilton y la pole position de Max Verstappen, que pretende ser subcampeón; Valtteri Bottas quiere lo mismo y partirá segundo. Además, habrá Turismo Carretera en Villicum, San Juan, donde se efectuará la penúltima fecha del calendario.

Y en Palermo quedará definido el segundo finalista del Abierto, con el cruce entre Ellerstina y La Dolfina Polo Ranch. Más temprano, Cría Geté y Los Machitos dirimirán dos cupos en la Triple Corona de 2021.

(La Nación)

