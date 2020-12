El misionero Rudito Bundziak llegó segundo e hizo podio en la Clase 3 del Turismo Pista

Histórico podio para el joven de la tierra colorada. A bordo de un Nissan March, el piloto de Puerto Iguazú llegó en la segunda posición en la final de la séptima fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se corrió en el Autódromo de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Rudi logró un podio en su debut en la categoría.

Bundziak hizo una buena clasificación y largó desde la cuarta posición. En la largada ya le ganó el pique a Juan Manuel Damiani (Toyota Etios) se ubicó tercero. Con el transcurrir de las vueltas Rudito tuvo la paciencia de esperar el momento exacto para superar a Alfredo Lestard (Renualt Clío).

Con una gran maniobra, que empezó en la curva 1 y terminó en la curva 3 pudo pasar a Lestard y ubicarse en la segunda posición cuando iban ocho vueltas. A esa altura Juan Kreitz (Nissan March) ya se había alejado a más de 2 segundos en la punta de la carrera.

Sobre el final Kreitz cuido de más y se vino Bundziak que buscó en la última vuelta, pero no le alcanzó para pasarlo. Kreitz fue el ganador con Bundziak pegado a la cola en la segunda posición.

“Hoy se nos dio y es una gran alegría. Lo veníamos demostrando en todas las fechas, pero por una u otra cosa no se nos daba. Hoy salió todo redondo en las últimas fechas me pude acercar bastante pero no me alcanzó para ganar, el auto esta para ganar. Agradecer a todo el Febase Performance, que hacen un gran trabajo, a Néstor Lazarte por el gran motor, agradecido a mis viejos que siempre me apoyaron, también a Oscar Herrera Ahuad, a Graciela, Mairu y Yuliana que son mi familia también y siempre estuvieron en las buenas y en las malas conmigo. Esto también va dedicado a todos los sponsor que en esta situación nunca dejaron de apoyarme”, resaltó el piloto de Iguazú.

Por otro lado, mañana Bundziak estará largando desde la tercera posición la final de la octava y última fecha del Turismo Pista, que se pondrá en marcha a las 12 y se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.

#Deportes El joven Rudito Bundziak corre en el automovilismo nacional y el año que viene puede recibirse de abogado https://t.co/PxoXaH4uze pic.twitter.com/LWHOuyu5Ce — misionesonline.net (@misionesonline) November 18, 2020

