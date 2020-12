Con un gol a último minuto, Arsenal empató el partido ante Boca por la Copa Diego Maradona

Con una formación alternativa debido a su participación en la Copa Libertadores, Boca empató 1 a 1 con Arsenal de Sarandí en La Bombonera, en un partido válido por la primera fecha del Grupo A de la Fase Campeón de la Copa Diego Armando Maradona. El Xeneize se quedó en el segundo tiempo y la visita lo empató sobre la hora, cuando el partido se terminaba.

El encuentro se jugó en La Bombonera y fue arbitrado por Darío Herrera. El primer gol del partido lo marcó el Pulpo González, a los 29 minutos del primer tiempo. Fue un tanto muy especial, el primero con la camiseta del Xeneize. Fue tan emocionante que rompió en llanto en el medio del festejo.

La igualdad llegó a los 45 minutos del segundo tiempo, con un tanto de Facundo Pons. El gol de la visita llegó pocos después de que Miguel Ángel Russo mandara a la cancha a Salvio, Capaldo y Cardona para tratar de equilibrar un partido que, poco a poco, comenzaba a dominar Arsenal.

Boca empató sin goles frente a Talleres en Córdoba el domingo pasado, mientras que en la semana logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer por penales al Internacional de Porto Alegre. El próximo miércoles visitará a Racing en el partido de ida, por lo que el Xeneize jugó ante Arsenal con un equipo alternativo.

En ese contexto, el objetivo de Boca es el cruce de ida de los cuartos de final que jugará ante la Academia y por esa razón el entrenador Russo guardó a sus mejores jugadores para el choque de Libertadores.

De hecho, Russo decidió no incluir en la lista de concentrados a Mauro Zárate, quien en el entrenamiento del jueves sintió una molestia, pero los estudios que le realizaron no revelaron ninguna lesión. A pesar de ello, el cuerpo técnico del Xeneize decidió que no sea de la partida ante Arsenal, para que pueda llegar bien al duelo con Racing, donde será suplente.

Por su parte, Arsenal de Sarandí venía de vencer a Racing por 1 a 0. El conjunto de Rondina finalizó segundo en la Zona 1 de la primera fase detrás de Atlético Tucumán, único equipo que ganó los seis partidos que jugó, y por delante de Unión de Santa Fe y Racing.

“Podríamos haberlo definido. Cuesta mantener el ritmo con gente que no juega y en una pelota parada sufrís. No me gusta no llevarme los tres puntos en la Bombonera”, declaró Russo tras el partido.

DL-CP