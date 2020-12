Denuncian que una niña de Apóstoles fue violada por su padre cuando la llevó de vacaciones

Fabiana DS. no imaginó que el padre de su hija- quien por un acuerdo de separación se llevaba a sus niños a Santa Fe durante las vacaciones- abusaría sexualmente de su nena de esa entonces de 6 años.

A pesar de haber radicado la denuncia en febrero en el Juzgado de Instrucción N°4, ni bien se enteró de los hechos, le indicaron que al haberse consumado el delito en otra provincia, la justicia de esa localidad debía intervenir y sostienen que por la pandemia el proceso se dilató. El hombre regresó para llevarse nuevamente a los niños, por lo que la joven madre pide justicia.

A través de una denuncia radicada en el Juzgado de Instrucción N°4 en Apóstoles, a cargo del juez Miguel Farias, Fabiana DS, madre de la nena YRDS, denunció a su ex pareja Sergio DS por abuso sexual con acceso carnal.

«Conmigo tiene dos hijos un nene de 10 y la nena de ahora 7 años. Nosotros convivimos 8 años y siempre hubo violencia de su parte hacia mi x ese motivo nos separamos. La denuncia la hice el 29 de febrero del 2020 el mismo día que me los trajo de Rosario», contó la denunciante.

Según consta en el parte policial, la madre sostuvo que su expareja se llevó a su hijo de 10 años y su nena de 6 a pasar las vacaciones 2019-2020 con él en la localidad de Rosario en Santa Fe. Al regreso dejó a los niños en la terminal y cuando la madre pasó por ellos para recogerlos de Posadas y trasladarlos a su hogar en Apóstoles, su nena le avisa que su padre había tocado y abusado sexualmente de ella, mientras su hermano dormía y en reiteradas oportunidades.

«Él los llevo de vacaciones en diciembre del año pasado y los trajo en febrero de este año (…) abusó de ella todo ese tiempo».

La denuncia se hizo pública a través de sus redes sociales, cuando el denunciado regresó a la provincia para nuevamente llevar a sus hijos a Santa Fe.

Según Fabiana, a pesar de que ni bien su hija le contó en el trayecto a casa y puso la denuncia en ese momento saliendo de la terminal, la Justicia no le informó al denunciado sobre los cargos que pesaban en su contra.

Y es que cuando presentó la denuncia, le informaron que al haberse perpetrado el hecho en otra jurisdicción, debían enviar la documentación de Misiones a Santa Fe.

No obstante, según la madre, hasta la fecha debido a la pandemia, afirman que no se puedo enviar los expedientes hasta la otra provincia, por lo que acompañada de vecinos y otras personas realizó una manifestación frente al Juzgado, a la par el hombre había sido detenido, pero nuevamente fue liberado «por no pesar cargos en su contra».

Desde que abuso de mi bebé cambié de número y no tuvo mas contacto con nosotros. La denuncia que hicimos acá me dijo la jueza que pasaba a Rosario (Santa Fe), porque no tenían jurisdicción y tendría que esperar nada más».

Fabiana exige que se haga justicia para su nena y pide una orden de alejamiento. En diálogo con Misiones Online manifestó el temor por las represalias y afirma que ha sido catalogada de «despechada», pero que ella tiene pruebas y confía en la palabra de su niña.

Este medio recibió otra denuncia en contra de Sergio DS quien también habría abusado de una adolescente de 14 años.

SPM-EP