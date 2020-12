“Vamos a dejar en claro que la mayoría somos pañuelo celeste”, sostuvo la militante de Jóvenes Pro-vida Linda Rodríguez

Luego de dos años, la Cámara de Diputados volvió a teñirse de “celeste” y “verde”, y tras 20 horas ininterrumpidas de discursos, por segunda vez dio su veredicto y aprobó el proyecto de legalización del aborto con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Nuevamente ahora las miradas estarán en el Senado ya que la semana próxima el debate en comisiones para que luego se realice la discusión en el recinto.

Linda Rodríguez – Santa María de las Misiones

Linda Rodríguez, referente de “Jóvenes Pro-vida” de Misiones, expuso que estaban preparados y que sabían que esto iba a ocurrir. Sin embargo, “vamos a dejar en claro que la mayoría somos pañuelo celeste y esto quedó demostrado en cada rincón del país el 28 de noviembre pero lamentablemente no somos nosotros los que votamos”, enfatizó.

“Sabemos que esto es una batalla cultural muy grande y seguiremos trabajando como lo hicimos en el 2018 y también trabajaremos para la próxima instancia que será en Senadores. Nuestro compromiso está con la mujer y vamos a pelear para que se condene a los violadores. Esto no es una cuestión religiosa si bien cada uno funda sus argumentos desde donde puede”, simbolizó.

Por otra parte, la militante pro vida expresó que “la lucha de las feministas no la hacen por las mujeres, sino que la realizan por intereses económicos. Hay un negocio y presupuesto muy grande detrás de todo, y además, esto es política y no lo hacen por convicción por las mujeres. Únicamente sucede por un contexto social y político que va por otro lado y que no le interesa que la economía esté quebrada y no les importa que este año murieran muchas personas por la pandemia del Coronavirus. Está demostrado que esto es un negocio, que es marketing”

Plan de los Mil Días

La ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como “Mil Días”, consiste en consiste en reforzar la asistencia sanitaria de la persona gestante y de sus hijos durante los primeros años de vida, es decir, es una iniciativa de acompañamiento de maternidad.

Con respecto a ello, Linda Rodríguez desde su punto de vista opinó que “tratar esto genera confusión porque no podés tratar dos temáticas distintas en una misma sesión, es decir, no se puede debatir acerca de quitar la vida a un niño por nacer y al mismo tiempo tratar este plan ya que son dos contradicciones. Lo deberían debatir en otro momento y en otra sesión”.

ZF-A